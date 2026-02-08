A 16 años de la muerte de Brittany Murphy, un actor saca a la luz revelaciones inéditas sobre la actriz

A 16 años de la muerte de Brittany Murphy, su nombre vuelve a generar conversación tras las recientes revelaciones de un actor de Hollywood que trabajó con ella en uno de los proyectos más recordados de su carrera. La actriz, recordada por películas como Ni idea y Pequeñas grandes amigas, continúa siendo una figura presente en la memoria del público y de quienes compartieron set con ella.

Brittany Murphy

¿Qué reveló Michael Urie sobre su experiencia con Brittany Murphy?

Michael Urie recordó que Pequeñas grandes amigas fue uno de sus primeros trabajos dentro de la industria cinematográfica. En ese momento, su participación era menor y su personaje no tenía un peso relevante dentro de la historia, sin embargo, la experiencia resultó significativa para él debido al trato que recibió por parte de Brittany Murphy.

El actor explicó que interpretaba a un paseador de perros, aunque en una de las escenas debía aparecer acompañado no solo por varios perros, sino también por un cerdo, lo que hizo que la grabación fuera particularmente llamativa. A pesar de que su escena fue filmada, el personaje finalmente fue eliminado del corte final de la película.

Durante la entrevista, Urie destacó que Murphy se mostró cercana y atenta con él desde el primer momento. Recordó que la actriz insistía en que ya se conocían previamente, aunque él aseguró que no era así. Según su relato, la actriz se mostraba convencida de haber coincidido antes, lo que generó un intercambio que describió como amable y peculiar.

Además, el actor compartió que Brittany Murphy intentó respaldarlo cuando se enteró de que su participación había sido eliminada de la película. De acuerdo con Urie, la actriz le comentó que había mencionado a su personaje en otra escena e intentó que su nombre permaneciera dentro del filme, lo que él interpretó como un gesto de apoyo profesional.

Brittany Murphy

¿En qué película trabajaron juntos Brittany Murphy y Michael Urie?

Brittany Murphy y Michael Urie coincidieron en la película Uptown Girls (2003), conocida en México como Pequeñas grandes amigas. La cinta fue protagonizada por Murphy y Dakota Fanning, y se convirtió en una de las producciones más recordadas de la actriz durante la primera década de los años 2000.

En la historia, Brittany Murphy interpretó a Molly Gunn, una joven acostumbrada a una vida de privilegios que enfrenta un cambio radical cuando se convierte en niñera de una niña con una personalidad compleja. La película tuvo una amplia difusión internacional y, con el paso del tiempo, se consolidó como una referencia dentro de la cultura pop de esa época.

Aunque el personaje de Michael Urie no apareció en la versión final, su participación formó parte del proceso de producción original. Según explicó el actor, este trabajo representó una oportunidad importante en su carrera, ya que aún no contaba con una trayectoria consolidada en cine.

El recuerdo de este rodaje quedó marcado para Urie no solo por el proyecto en sí, sino por la interacción que tuvo con Brittany Murphy, quien en ese momento ya era una figura reconocida de Hollywood gracias a títulos como Ni idea (1995), Ocho millas (2002) y Recién casados (2003).

¿Cuándo y de qué murió Brittany Murphy?

Brittany Anne Murphy-Monjack murió el 20 de diciembre de 2009 a los 32 años de edad. De acuerdo con los reportes oficiales, la actriz fue encontrada inconsciente en el baño de su casa ubicada en Los Ángeles, California, por su madre, Sharon Murphy.

Tras el hallazgo, se solicitó asistencia médica de emergencia. Aunque los paramédicos intentaron reanimarla, Brittany Murphy fue trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta horas después.

La causa oficial de su fallecimiento fue una neumonía que se vio agravada por anemia severa y una intoxicación causada por la combinación de varios medicamentos recetados. Las autoridades determinaron que no hubo intervención criminal en su muerte.

El fallecimiento de la actriz generó una fuerte conmoción dentro de la industria del entretenimiento y entre sus seguidores, debido a su corta edad y al impacto que había tenido en el cine y la televisión. Desde entonces, su trayectoria artística continúa siendo revisitada a través de sus películas y de los testimonios de colegas que compartieron proyectos con ella.

