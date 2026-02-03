Lalo España de luto por la muerte de ser querido; lo despide con emotivo mensaje: “Descanse en paz querida”

En días recientes, Lalo España ha atravesado momentos especialmente difíciles. Primero, por la cancelación de la gira Enrollados, y ahora, por una pérdida profundamente personal. A través de sus redes sociales, el actor y comediante compartió un emotivo mensaje con el que se despidió de alguien que marcó su crecimiento actoral según sus propias palabras. ¿De quién se trata?

¿Qué ser querido de Lalo España murió recientemente?

Lalo España, reconocido actor mexicano, reveló que María de la Paz Gómez Pruneda, su maestra, murió hace un par de días. La noticia también fue dada a conocer por la Secretaría de Cultura de Jalisco, que destacó su legado como “ destacada actriz, investigadora, docente, dramaturga y promotora cultural ”.

La institución subrayó su labor en la formación de diversas generaciones de artistas escénicos, reconociendo la huella que dejó tanto en los escenarios como en las aulas. Gómez Pruneda fue una figura activa dentro del ámbito cultural jalisciense, impulsando procesos creativos y promoviendo el desarrollo artístico desde una mirada humana, reflexiva y profundamente comprometida.

Esa faceta pedagógica es precisamente la que Lalo España recordó, pues ella fue docente del actor, según una foto del propio España, hace más de 30 años.

Muere Marypaz Gómez Pruneda, maestra de Lalo España / X: Cultura Jalisco, IG: laloespanaoficial y canva

¿Cómo se despidió Lalo España de su maestra, tras confirmar su muerte?

En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Lalo España recordó, con detalle, las enseñanzas que recibió de Gómez Pruneda, a quien llamaba cariñosamente “Marypaz”. Recordó que fue su maestra en las materias de Estímulos creativos en una escuela de actuación y Proceso creativo en la universidad.

“ Ella me marcó en mi formación humana y actoral, me transmitió importantes lecciones de vida ”, escribió el actor.

También relató una anécdota que data de cuando tenía entre 17 y 18 años. En aquella época, Gómez Pruneda lo vio leyendo El lobo estepario, de Hermann Hesse, y le dio una instrucción que lo acompañó durante décadas: “ Debes volver a leerlo cuando tengas 30 años y verás cómo sus palabras cobrarán otro sentido en tu vida ”.

Las palabras emotivas llegaron al final, ya que Lalo agradeció las enseñanzas y los recuerdos que vivió a su lado, pero también a las nuevas generaciones que la tuvieron como docente:

Descanse en paz mi querida maestra Marypaz Gómez Pruneda. Gracias por marcar mi historia en este plano. Mis condolencias para su familia y seres queridos, para tantos alumnos en los que sembró enseñanzas hermosas. Lalo España

¿Por qué Eduardo España no estará en la gira Enrollados?

Lalo España, que había sido anunciado como parte de la gira de Enrollados, la cual reuniría a distintas personalidades de Otro rollo, anunció que no formaría parte del proyecto. El actor recurrió a sus redes sociales para aclarar los motivos por los que decidió no integrarse a la gira.

El actor dejó en claro que su ausencia no tiene relación con rumores ni conflictos personales, como algunos internautas empezaron a suponer:

El año pasado fui contratado por una compañía para formar parte de la gira ‘Enrollados’. Esta gira sufrió algunas modificaciones por cuestiones ajenas al elenco. La compañía que nos contrató publicó un comunicado anunciando que la gira por cuestiones de logística de ellos sufriría ciertos movimientos, reprogramaciones, etc. y que ellos asumían la responsabilidad de devolver el dinero de los boletos. Lalo España

De acuerdo con lo que detalló, las modificaciones en el calendario transformaron por completo lo que se había acordado en un inicio. El ajuste de fechas resultó determinante para que su participación dejara de ser posible, sobre todo porque su contrato concluyó y no se renovó con las nuevas condiciones.

