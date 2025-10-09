¿Lalo España se despide de los escenarios? El actor anuncia salida de proyecto y desata rumores de retiro

Luego de que Lalo España se mostró entusiasta para interpretar a ‘Chespirito’ en algún proyecto liderado por Florinda Meza ahora se encienden las alarmas pues el querido actor mexicano, conocido por su talento, carisma y humor dentro y fuera de la pantalla, causó revuelo entre sus seguidores tras compartir un mensaje que muchos interpretaron como una despedida definitiva. Conocido principalmente por su papel en la serie “Vecinos” y su destacada participación en la obra “Lagunilla mi barrio”, el actor decidió poner fin a una importante etapa de su carrera, generando especulaciones sobre si también dejará el exitoso programa de comedia.

Mira: ¿Florinda Meza alista revés? Lalo España interpretaría a ‘Chespirito’ en una posible serie de la actriz

Lalo España y Chavo del 8 / Redes sociales y canva

¿De qué proyecto se despidió Lalo España y qué dijo en su mensaje de despedida?

El anuncio se dio a través de Instagram, donde el actor Lalo España publicó un mensaje acompañado de una fotografía de su personaje de “Lagunilla mi barrio”, agradeciendo al público y al elenco por los meses compartidos. El actor confirmó que su salida se debe al cierre de un ciclo dentro de la obra, en la que participó durante ocho meses y medio. En su mensaje, España escribió con emoción:

“Después de 8 meses y medio, hoy me despido de Lagunilla mi barrio muy agradecido con esta gran producción y con nuestro público maravilloso”. Lalo España

En el video que compartió, tras su última función, el también comediante no pudo ocultar la nostalgia, describiendo la experiencia como una noche “muy bonita y emotiva”. Sus palabras conmovieron a fans y colegas, quienes destacaron su profesionalismo, entrega y gran sentido humano.

A través de sus historias, el actor también mostró parte del detrás de cámaras de su despedida, donde fue ovacionado por sus compañeros de elenco, recibiendo flores, abrazos y aplausos por su dedicación y compromiso con el proyecto.

“Gracias de todo corazón por esta noche tan bonita y emotiva en mi despedida de @lagunillamb_ Mis mejores deseos para todos” Lalo España

¿Qué personaje interpretó Lalo España en “Lagunilla mi barrio” y por qué se ganó tanto cariño del público?

En “Lagunilla mi barrio”, Lalo España interpretó a Ayunowokin, un personaje que se robó el corazón del público por su estilo único, su humor y su energía en el escenario. Su actuación fue tan destacada que incluso sus compañeros le dedicaron palabras llenas de cariño tras su salida.

La más emotiva fue la de Maribel Guardia, quien escribió: “Qué honor trabajar contigo, aparte de que eres un gran actor eres un caballero, ojalá el destino nos vuelva a unir”.

Lalo España se despide de Lagunilla, mi barrio / IG: @vecinosoficial / @laloespanaoficial

Otros mensajes que recibió fueron:

“Bravo querido Lalo, siempre impecable en tu trabajo y en tu trato... ¡Te queremos!”

“Lalitooo eres una increíble persona, ha sido un honor y un placer conocerte y compartir contigo”

“Lalito, ¡te vamos a extrañar mucho!”



La salida de Lalo España dejó un vacío en el elenco de “Lagunilla mi barrio”, y aunque no se ha confirmado quién lo reemplazará, el público ya lo extraña. Cabe destacar que el actor ya no forma parte de “Vecinos”, lo que hace que su despedida del teatro genere aún más incertidumbre. ¿Está cerrando ciclos? ¿Tiene nuevos proyectos en puerta? Su silencio sobre futuros planes ha encendido las alarmas entre sus seguidores, quienes temen que esta doble salida sea el inicio de un retiro definitivo.

¿De qué trata la obra “Lagunilla mi barrio” y cómo se convirtió en un fenómeno teatral en México?

“Lagunilla mi barrio” es una obra de teatro que mezcla comedia, crítica social y nostalgia, ambientada en uno de los barrios más icónicos de la Ciudad de México. El montaje ha sido un éxito desde su estreno, con funciones agotadas y giras por todo el país.

La obra reúne a grandes figuras del espectáculo como Maribel Guardia, Freddy Ortega, Violeta Isfel y Lalo España, quienes han dado vida a personajes entrañables que conectan con el público por su autenticidad y humor popular.

Lalo España se unió al elenco hace más de ocho meses y su personaje, Ayunowokin, se convirtió en uno de los más queridos.

Lalo España / IG: @laloespanaoficial

¿Quién es Lalo España y cuál es su trayectoria?

Eduardo “Lalo” España es uno de los actores más queridos y respetados del entretenimiento mexicano. Su carrera comenzó en el teatro y la comedia, pero fue su papel de Germán Martínez en “Vecinos” el que lo catapultó a la fama nacional.

Además, ha interpretado a personajes entrañables como Doña Márgara Francisca, e incursionado en películas como “Puños rosas y Crónicas chilangas”. En teatro, ha brillado en producciones como “Lagunilla, mi barrio” y monólogos propios como Felices, donde demuestra su capacidad para hacer reír y reflexionar al público.