Julio Preciado revela “quiero seguir viviendo” y asegura que regalará un trasplante de riñón, ¿de él?

A casi cuatro décadas de trayectoria, Julio Preciado atraviesa una etapa marcada por la continuidad de su carrera y decisiones personales de largo alcance. El cantante sinaloense conmemora seis años desde que recibió un trasplante de riñón, procedimiento que le permitió retomar su vida profesional y personal. Ahora anuncia proyectos que delinean su despedida gradual de los escenarios.

Te puede interesar: Julio Preciado rompe el silencio y revela detalles de su pelea en el aeropuerto: “Todo lo editaron”

Julio Preciado / Captura de pantalla

¿Qué dijo Julio Preciado sobre su trasplante de riñón y su proceso de recuperación?

Julio Preciado, en una rueda de prensa recordó que el trasplante de riñón representó un punto de inflexión definitivo. Explicó que tomó la decisión cuando comprendió que su estado de salud no admitía alternativas. De acuerdo con su testimonio, ese momento implicó cambios profundos en su estilo de vida, entre ellos abandonar por completo el consumo de alcohol, drogas y cigarros.

El cantante detalló que lleva más de siete años sin beber alcohol y seis años sin consumo de sustancias, proceso que acompañó con seguimiento médico constante. También compartió que los especialistas le explicaron que la duración del injerto dependía directamente de los cuidados posteriores, con una expectativa de hasta dos décadas si mantenía disciplina médica.

Preciado señaló que, desde el trasplante, su rutina diaria se basa en controles de salud, medicación permanente y hábitos distintos a los que mantuvo durante buena parte de su carrera. Indicó que cada día inicia con una valoración de su estado físico y con agradecimiento por el tiempo ganado tras la cirugía.

“Yo tuve que ver los focos rojos para decir: quiero seguir viviendo. Porque mientras ves los focos ámbar, piensas que todavía aguantas… pero cuando ya no tienes opciones más que una, que se llama trasplante, es cuando decides”. Julio Preciado

Te puede interesar: Julio Preciado protagoniza pelea en pleno aeropuerto y lanza insultos: “Son títeres” VIDEO

Julio Preciado es internado de emergencia / Especial

¿En qué consiste el proyecto de Julio Preciado para regalar un trasplante de riñón?

Como parte de esta etapa, Julio Preciado anunció, en esta misma rueda de prensa, que impulsará un proyecto para regalar un trasplante de riñón a una persona en lista de espera. ¡Por supuesto, no es de él! Explicó que la iniciativa se realizará junto con un equipo médico especializado y bajo criterios legales y clínicos establecidos, sin intermediarios ni procesos informales.

El cantante subrayó que en México la lista de espera para un trasplante renal supera las 14 mil personas, por lo que considera relevante visibilizar la necesidad de donación de órganos y el acompañamiento posterior. Detalló que el proyecto contempla no sólo la cirugía, sino también el acceso a medicamentos y seguimiento médico para el paciente beneficiado.

“La lista de espera está arriba de 14 mil personas. Muchísima gente necesita una oportunidad de vida”. Julio Preciado

Preciado precisó que su experiencia personal le permitió dimensionar los costos y la complejidad de vivir como persona trasplantada, por lo que el objetivo es ofrecer estabilidad médica durante el proceso inicial. Añadió que compartir su testimonio forma parte de una responsabilidad social orientada a promover la cultura de la donación.

Te puede interesar: Julio Preciado revela detalles del estado de salud de Yolanda Andrade ¡Ha acudido a brujos para mejorar!

¿Cuándo inicia la gira de despedida de Julio Preciado y qué planes musicales tiene?

Julio Preciado confirmó que su retiro de los escenarios será gradual y planificado. Aclaró que la decisión no está relacionada con la falta de voz ni con problemas de convocatoria, sino con el deseo de dedicar más tiempo a su familia, en particular a sus hijos y nietos. Señaló que busca retirarse en plenitud de facultades físicas, vocales y mentales.

La gira de despedida comenzará a prepararse a partir de agosto y contempla presentaciones en México, Estados Unidos y Europa. Entre los conciertos programados destaca una fecha el 24 de marzo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Preciado afirmó que actualmente se siente en mejor condición vocal y que disfruta los escenarios con una perspectiva distinta.

En el ámbito discográfico, el cantante trabaja en tres producciones finales: un disco en vivo, un álbum de duetos y un último material de estudio con canciones inéditas. Aseguró que no se tratará de recopilaciones, sino de composiciones nuevas. El proyecto se realizará con Sony BMG y contará con invitados del regional mexicano y el pop.

Entre las colaboraciones confirmadas se encuentra un tema especial con la voz de Vicente Fernández, titulado La llave de mi alma, composición del propio Fernández. También participarán artistas como Christian Castro y músicos vinculados a Banda el Recodo.

“Me quiero ir al 100% de facultades físicas, vocales y mentales. No quiero que mañana pase algo y me obligue a dejar de cantar”. Julio Preciado

Te puede interesar: Julio Preciado ¿no estaba nada feliz al saber que su hija estaba embarazada? Él habla de ello