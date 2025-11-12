Julio Preciado rompe el silencio y revela detalles de su pelea en el aeropuerto: “Todo lo editaron”

El cantante Julio Preciado protagonizó pelea con empleado de una aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Tijuana. Tras esto, el artista explicó que su enojo no fue gratuito, sino consecuencia de una serie de circunstancias que afectaron tanto a él, como a las demás personas. ¿Qué dijo el intérprete?

Julio Preciado / Archivo

¿Por qué Julio Preciado protagonizó una pelea en un aeropuerto?

Julio Preciado, reconocido intérprete de la música regional mexicana, se volvió tendencia en redes sociales tras protagonizar una acalorada discusión con empleados de una aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Tijuana. El incidente, captado por varios pasajeros y difundido en TikTok, muestra al cantante visiblemente molesto mientras exige respuestas por el retraso de su vuelo rumbo a Mazatlán, Sinaloa.

En las imágenes que circulan en distintas plataformas, se escucha al artista elevar la voz y reclamar con insistencia una solución inmediata a los trabajadores de la compañía:

Me vale pura mad*e. Tiene que llamarle a alguien que me dé soluciones no con ustedes. Ustedes no dan soluciones, ustedes son títeres de aquí, de la aerolínea, entiéndalo. Háblale a tu ching*da mad*e ¡tráemela ya! Julio Preciado

Según los primeros reportes, el intérprete perdió la calma después de esperar por más de una hora sin recibir información clara sobre la reprogramación del vuelo. Aunque varios pasajeros expresaron su inconformidad ante la situación, fue Preciado quien acaparó la atención debido a la fuerza de sus reclamos.

Finalmente y, tras dialogar nuevamente con el personal de la aerolínea, el músico fue asignado a otro vuelo que lo llevó a su ciudad natal, Mazatlán, poniendo fin al tenso episodio que rápidamente se viralizó en internet.

Te puede interesar: Hija de Julio Preciado fue hospitalizada de emergencia por complicaciones en su embarazo

Julio Preciado protagoniza pelea en pleno aeropuerto de Tijuana y lanza insultos. “Son títeres” VIDEO / Redes sociales y canva

¿Qué respondió Julio Preciado a las críticas sobre su discusión en el aeropuerto?

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el cantante mexicano, Julio Preciado, detalló que la confusión comenzó cuando una empleada de la aerolínea, a quien describió como “una muchachita en tono prepotente”, les pidió dirigirse a otra sala para el nuevo abordaje:

Ya formados, llega una muchachita en tono prepotente y dice: ‘los del vuelo fulano de tal se van a la sala 17 en la parte de abajo’. Ahí vamos todos. Julio Preciado

Preciado comentó que en ese momento comenzó a sospechar que algo no marchaba bien y le dijo a sus acompañantes que alguna “jugarreta” les harían.

El asunto explotó, según él, cuando la aerolínea continuaba metiendo gente, aún cuando las puertas para la sala de abordar ya habían sido cerradas:

“Cuando vimos que cerraron las puertas y seguían metiendo gente fue cuando la gente más se calentó y yo me acerque y les dije que nos explicaran” , agregó Preciado.

A pesar del mal momento vivido por Preciado, el cantante aseguró que se hizo viral él, por ser famoso, ya que varias personas que se hallaban en el mismo lugar también estaban lanzando insultos por lo sucedido con su vuelo.

Por último, Julio Preciado afirmó que fue el último en abordar, y que la gente presente le aplaudió tras todo lo sucedido, pero las redes sociales se encargaron de mostrar lo negativo y afirma que los clips que circulan en redes, son “ editados ”.

Tal vez te interese: Hija de Julio Preciado tiene un embarazo de alto riesgo: ¿cuál es su estado de salud?

¿Qué dijo la aerolínea sobre la pelea de su personal con Julio Preciado?

Luego de la polémica con Julio Preciado, la aerolínea emitió un comunicado oficial en el que explicó que los retrasos registrados ese día se debieron a condiciones meteorológicas adversas:

La demora se debió a las malas condiciones climatológicas (neblina), por lo que, en seguimiento al protocolo correspondiente, las autoridades aeroportuarias suspendieron las operaciones alrededor de 9 horas. Aerolínea que tuvo problema con Julio Preciado

Además, la aerolínea se comunicó con el cantante para reiterar las disculpas por lo sucedido, con las siguientes palabras:

“Me apena mucho y le ofrezco una disculpa en nombre de la aerolínea por toda esta situación que se presentó. (...) Le aseguro que estamos nosotros en diálogo con el personal de Tijuana” , dijo una representante de la aerolínea vía telefónica con Julio Preciado,

Mira: Video: Julio Preciado anuncia su retiro de los escenarios