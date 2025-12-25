La cantante Adele y el extraño trastorno “navideño” que la obligó a mudarse: ¡Sufre un tipo de depresión!

Adele, una de las artistas más influyentes de la última década, reveló recientemente que padece un trastorno poco conocido por muchos, el cual, se da justo en época navideña, y que debido a él, tuvo que mudarse no solo de su país, si no de continente. ¿Por qué?

¿Por qué la cantante Adele sufre un problemas en su salud en época navideña?

La famosa cantante Adele vivió la mayor parte de su vida en Inglaterra, tierra que ama y que ha inspirado buena parte de su obra artística. Sin embargo, confesó que el famoso clima gris británico intensificaba su depresión estacional, en este caso, en navidad, hasta un punto difícil de manejar

Me da muy fuerte la depresión estacional, así que el clima de aquí es bueno para mi. Es raro, porque soy muy británica. Adele

Esta condición, estrechamente ligada al clima y a la falta de luz solar, fue uno de los factores que impulsó su decisión de dejar el Reino Unido y establecerse en Estados Unidos (Los Ángeles). En una conversación con The Hollywood Reporter, la cantante compartió cómo este desafío de salud ha influido en su bienestar, su estilo de vida y hasta en sus decisiones residenciales.

Además del clima, Adele destacó otro motivo por el que disfruta vivir en Los Ángeles: la posibilidad de pasar desapercibida.

“ Cualquiera pensaría que sería lo contrario. Pero hay tanta gente famosa aquí que no pierden el tiempo ”, aseguró con humor.

¿Qué es la depresión estacional, trastorno que padece Adele?

El trastorno afectivo estacional, también conocido como SAD por sus siglas en inglés, es una forma de depresión estrechamente vinculada a los cambios de estación. Según la Clínica Mayo, suele aparecer al inicio del otoño y extenderse hasta finales del invierno.

Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran:



Exceso de sueño

Aumento de apetito, especialmente por carbohidratos

Incremento de peso

Cansancio persistente o falta de energía

Los signos de alarma incluyen aislamiento social, bajo rendimiento laboral o académico, abuso de sustancias, ansiedad y, en los casos más graves, pensamientos que atenten contra la vida.

En el caso de Adele, la frecuencia e intensidad de estos síntomas durante las estaciones frías la llevaron a buscar un entorno más favorable para su salud mental.

¿Quién es Adele y cuáles son sus canciones más famosas?

Adele Laurie Blue Adkins, conocida mundialmente como Adele, nació el 5 de mayo de 1988 en Tottenham, Londres. Con el paso de los años, se ha posicionado como una de las voces más influyentes y admiradas de la música actual. Su extraordinario rango vocal, la intensidad emocional de su interpretación y sus letras la han convertido en una figura destacada desde su debut en 2008.

Su trayectoria musical inició casi por casualidad cuando un amigo subió a MySpace una maqueta que Adele grabó para un trabajo escolar. Ese demo llamó la atención de la compañía discográfica XL Recordings, que no tardó en ofrecerle un contrato.

En 2011, Adele lanzó el álbum que marcaría un antes y un después en su carrera: “21”, un trabajo profundamente inspirado en una ruptura amorosa. El disco rompió récords de ventas, encabezó listas alrededor del mundo y consolidó su fama global gracias a su fusión de soul, pop y toques de blues. “21” le otorgó seis premios Grammy en una sola ceremonia.

Entre las canciones más populares de Adele se encuentran:



“Rolling in the deep”,

“Someone like you”,

“Hello”,

“Easy on me”,

“Set fire to the rain” y,

“Skyfall”.

