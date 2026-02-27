¿Julión Álvarez al borde del divorcio? Coquetea con una mujer en un concierto y dice: “Me caso, jalo” VIDEO

Julión Álvarez se olvidó de que casado y coqueteó con una mujer en pleno concierto, ¿qué pasó con el cantante? Te contamos los detalles del desliz qué tuvo.

Un video muestra a Julión Álvarez interactuando con una asistente y diciendo “Me caso”. / Redes sociales

¿Qué pasó con Julión Álvarez y otra mujer en pleno concierto?

Julión Álvarez llegó como invitado especial en el concierto “Juntos”, proyecto encabezado por Jorge Medina y Josi Cuén, y su llegada al escenario encendió al público que esperaba verlo compartir micrófono con los anfitriones. La noche transcurría entre colaboraciones y momentos de camaradería cuando el intérprete tomó la palabra en varias ocasiones para interactuar tanto con sus colegas como con los asistentes.

Con el paso de los minutos, el propio cantante dejó ver que había consumido algunas copas, lo que se reflejó en su actitud relajada y en los comentarios que lanzó desde el escenario hacia una mujer que estaba entre los asistentes.

Qué pasó con Julión Álvarez en concierto: el comentario “Me caso” que dio de qué hablar. / Foto: Redes sociales

¿Quién es la mujer que conquistó a Julión Álvarez?

La joven a la que Julión Álvarez dirigió varias palabras durante el concierto “Juntos” es Valeria Doria, sobrina de Jorge Medina e integrante del staff del espectáculo que comparte con Josi Cuén. El momento ocurrió mientras los intérpretes cantaban el tema “Suspiros”, cuando Julión Álvarez comenzó a mirarla y a dedicarle parte de la interpretación desde el escenario.

En medio de la canción, Jorge Medina tomó el micrófono y dijo: “Para usted fue esa canción, qué bonita sonrisa”. Álvarez respondió de inmediato: “Sobrina”. A lo que Medina aclaró entre risas: “Sobrino, es mi sobrino”. El intercambio continuó cuando Álvarez comentó: “Nunca pensé que iba a ser su sobrino”, y Jorge Medina replicó: “Nunca pensaste que ibas a ser mi sobrino, pues ya, aceptado sobrino”.

La dinámica siguió frente al público cuando Julión Álvarez agregó: “Cómo me encanta su sobrina”. Jorge cerró el momento diciendo: “Bienvenido a la familia, sobrino”, y el cantante originario de Chiapas concluyó con una frase que llamó la atención de los asistentes: “Me caso, jalo”. La escena quedó integrada a la presentación, mientras el tema continuaba y el concierto avanzaba.

Al momento, la esposa del cantante no se ha pronunciado con respecto a esta polémica escena. ¿Habrá divorcio?

Julión Álvarez le coqueteó a la sobrina de Jorge Medina. / Redes sociales

¿Cómo empezó la relación de Nathaly Fernández y Julión Álvarez?

Nathaly Fernández, originaria de Sinaloa, y el cantante Julión Álvarez se conocieron en 2011, cuando amigos en común los presentaron durante una reunión en Guadalajara, Jalisco. En ese momento, el cantautor desconocía la relación previa que ella había tenido con Valentín Elizalde. El encuentro marcó el inicio de su historia de amory, con el paso de los meses, decidieron formalizar su relación.

La pareja llegó al altar el 16 de abril de 2011 en Jalisco. Antes de esa etapa, Nathaly Fernández había mantenido una relación con Valentín Elizalde, quien fue asesinado en 2006, pero antes de su muerte él le propuso matrimonio. Años después del duelo que vivió por la pérdida, ella inició una nueva etapa junto a Julión Álvarez.

Fruto de su matrimonio, Nathaly Fernández y Julión Álvarez son padres de dos hijas.

