Julión Álvarez: a una fan se le va la mano en pleno concierto y las redes explotan: “Irrespetuosa”

Julión Álvarez y Alfredo Olivas siguen cosechando éxitos en su carrera. Ambos están triunfando en su tour ‘Profugos en el anexo’, el cual ha tenido total éxito en la república mexicana.

Los dos cantantes están más que contentos con esta gira. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, ya que Julión se vio envuelto en la polémica tras haber tenido un contacto físico inapropiado de una fanática en pleno concierto.

Julión Álvarez: a una fan se le va la mano con el cantante en pleno concierto

Álvarez se ha consolidado en la industria musical como uno de los cantantes más humildes y respetuosos con sus seguidores. No obstante, en esta ocasión, una persona se pasó de “mano larga” con el intérprete de ’Te hubieras ido antes’.

A través de redes sociales, circuló un video que causó total indignación en cibernautas, ya que reprobaron la acción de una de las seguidoras de Julión.

Todo sucedió cuando Álvarez concedió a sus fans tomarse una foto con él en lo que sería un palenque. Aunque todo iba de acuerdo al plan, la situación se tornó turbia en el momento en que una fan toca de más a Julión.

En las imágenes se puede ver cómo una mujer, emocionada, se acercó a tomarse una foto con el cantante. Sin embargo, todo se volvió incómodo cuando la joven pasa su mano por debajo de la cintura del famoso.

Luego de este polémico acto, Julión se mostro verdaderamente incómodo. No obstante, se quedó callado y dejó que la mujer se tomara su foto para dar paso a otra fan.

Así fue el polémico momento:

Las redes reprueban la acción de la fanática hacia Julión Álvarez

Como era natural, la situación derivó una fuerte ola de comentarios de usuarios reprobando la acción de la fanática. Aseguraron que si hubiera sido al revés se habría hecho un escándalo.

“Sí se incomodó, no manches”, “Que mal se vio la tipeja”, “Aunque se notó que él estuvo a disgusto no dijo nada, no se vale”, “Así como exigimos respeto hay que darlo”, “Solo la gente corriente lo hace”, “Vi3ja irrespetuosa”, “Yo no lo haría por respeto”, “Marcel para gente así”, “Un hombre también merece respeto”, “Si fuera al revés ya tendría demanda Julión”, fueron algunos comentarios.

Al momento, Julión Álvarez no se ha manifestado ante esta polémica situación.