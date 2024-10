Julión Álvarez: fans le llevan flores y el personal de seguridad los recibió a golpes

Lo que prometía ser una velada inolvidable para los seguidores de Julión Álvarez en el Palenque de Tlaxcala, el pasado 26 de octubre, se convirtió en una experiencia traumática para una pareja que acudió al evento.

Con la intención de expresar su admiración al cantante, los fans intentaron entregarle un ramo de rosas, un gesto común en este tipo de eventos. Sin embargo, el acto de cariño de la pareja fue respondido con una brutal agresión por parte del personal de seguridad del recinto.

Julión Álvarez: Fanáticos son golpeados por elementos de seguridad

Las redes sociales se han conmocionado con las imágenes de una pareja que asistió al concierto de Julión Álvarez en Tlaxcala. Los videos muestran a la mujer desalineada, visiblemente asustada y llorando. Tiene raspones pero no son visibles en los videos. Su pareja, presenta evidentes golpes en la cabeza, raspones en el rostro y brazos ya con hematomas.

En el clip publicado por el usuario de X @QuePocaMadre_Mx el matrimonio de fans relata como fueron jalonados, empujados y golpeados sin razón aparente. La mujer, una de las víctimas, relató que la intención era simplemente acercarse a Julión Álvarez y entregarle las flores, pero que fueron recibidos con una violencia desmedida.

Este hecho ha generado críticas a la seguridad del evento y a los asistentes.

Junio Álvarez: redes sociales reaccionan con indignación.

La agresión ha puesto en debate la seguridad en los conciertos. Muchos internautas han expresado su preocupación por la violencia ejercida por el personal de seguridad, argumentando que su función es garantizar el bienestar de los asistentes y no agredirlos. Otros, sin embargo, han señalado la dificultad de controlar a grandes multitudes en este tipo de eventos, pues aseguran que en muchos casos el mismo público es el grosero.

“Nadie más tiene la culpa más que ellos mismos por idolatrar gente pen..... Merecido se lo tienen.”, “Uff entonces ni para ir a regalar mi dinero, que asco me dan estas situaciones y sobre todo porque yo vivo en Tlaxcala y aunque no sea tlaxcalteca pero se supone que vamos a divertirnos a relajarnos, a disfrutar un momento que se repite cada año, para una golpiza, mejor nel”, “Eso pasa por hacer ídolos. Todos los artistas tragan gracias a su gente que los “admira” y ni así agradecen. Sigan haciéndole el caldo gordo a cualquier ser humano engrandecido.”, “Pues a quién se le ocurre llevarle flores. No pueden acercarse.”, “Montoneros. También agredieron a otro hombre que intento defenderlos”, fueron algunos de los comentarios que se leían en la publicación.

Hasta el momento, Julión Álvarez no se ha pronunciado al respecto.

