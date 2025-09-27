Detienen al Papá de Julión Álvarez en Campeche, ¿por qué delito?

La tarde del jueves 25 de septiembre, César “N”, papá de Julión Álvarez fue detenido en el estado de Campeche en un operativo de seguridad.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la detención ocurrió alrededor de las 16:05 horas en el entronque de 18 de Marzo y Sacunbuy, en el municipio del Carmen, al sur del estado de Campeche.

Según reportes, César “N” viajaba en una camioneta blanca acompañado de tres hombres, quienes también fueron detenidos por las autoridades tras una inspección de rutina en un retén provisional.

¿Quién es el papá de Julión Álvarez que fue detenido?

César “N” es el padre de Julión Álvarez, cantante chiapaneco conocido como “El Rey de la taquilla” por su éxito en la música regional mexicana.

Es conocido por haber llevado una vida dedicada principalmente a la agricultura y ganadería a pequeña escala.

Julión ha hablado en varias entrevistas sobre la influencia positiva de su padre en su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Incluso le dedicó la canción “Mi gran Amigo”, y en algunos conciertos, César ha subido al escenario para cantar con él

Recientemente, César ’N’ fue detenido en el estado de Campeche junto a otras personas. ¿Por qué?

Mira: Julión Álvarez vuelve a Estados Unidos, ¡siete años después!

Papá de Julión Álvarez fue detenido en Campeche por una presunta portación ilegal de armas. / Redes sociales

¿Por qué detuvieron al papá de Julión Álvarez?

Aunque la ficha de detención no especifica las razones del arresto del papá de Julión Álvarez, medios locales reportaron que se trató porque viajaban en una camioneta con reporte de robo y portaban armas de fuego.

Según versiones, todo comenzó cuando las autoridades recibieron un aviso anónimo que señalaba que una camioneta con cuatro hombres armados circulaba por la zona.

Al realizar la inspección, los elementos de seguridad encontraron que dos de los ocupantes portaban armas de fuego: uno de ellos contaba con permiso de portación, pero el otro no tenía autorización. La revisión del vehículo reveló también cargadores, cartuchos útiles y armas de uso exclusivo del Ejército, lo que derivó en la detención inmediata de los cuatro pasajeros.

Se desconoce el motivo por el cual el papá de Julión Álvarez y sus acompañantes portaban armas.

Mira: Abuelita recibe de regalo una cobija de Julión Álvarez y ¡su reacción enternece las redes!

Papá de Julión Álvarez fue detenido en Campeche por una presunta portación ilegal de armas. / Redes sociales

¿De qué delito acusan al papá de Julión Álvarez?

De aciuerdo con ‘El financiero’, tras el operativo, César “N” y los otros tres individuos fueron trasladados a la Subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Escárcega, Campeche. Los delitos por los que se les imputa son:

Portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Hasta el momento, Julión Álvarez no ha emitido ningún comentario al respecto sobre la detención de su padre.

¿Qué polémicas legales ha tenido Julión Álvarez en su carrera?

Julión Álvarez ha estado envuelto en diversas polémicas legales y mediáticas a lo largo de su carrera, que han marcado su imagen pública.

En agosto de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), señalándolo como presunto prestanombres de un sujeto vinculado al crimen organizado. Esto derivó en la cancelación de su visa estadounidense, congelamiento de cuentas bancarias, retiro de su música de plataformas digitales y prohibición de realizar negocios con entidades financieras estadounidenses.

En mayo de 2022, logró que su nombre fuera retirado de la lista negra, recuperando parcialmente su actividad internacional. Sin embargo, en mayo de 2025 su visa fue nuevamente cancelada, obligándolo a cancelar conciertos en Estados Unidos.

Mira: ¿Julión Álvarez y su hermano fueron víctimas de un atentado criminal? El cantante lo aclara todo