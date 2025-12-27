Jaime Toral publica inquietante FOTO antes de ser detenido: ¿Señal de despedida?

Jaime Toral, influencer que ganó notoriedad en redes sociales por compartir videos junto a ‘doña Lety', una adulta mayor de escasos recursos a quien decía apoyar económicamente, fue aprehendido por su presunta participación en el delito de trata de personas. El caso provocó una fuerte reacción entre usuarios que durante meses siguieron su contenido, mientras se revisan sus publicaciones recientes, incluida la última que compartió antes de su arresto.

La última aparición de Jaime Toral en Facebook ocurrió días antes de su captura. Te contamos qué compartió y cómo se despidió del 2025. / Foto: Redes sociales

¿Qué paso entre ‘doña Lety’ y Jaime Toral?

La historia de ‘doña Lety’ y Jaime Toral comenzó a hacerse visible en 2020, en pleno contexto de la pandemia por Covid-19, cuando el influencer empezó a compartir videos junto a Leticia Gómez, una mujer de alrededor de 62 años que vivía en Tantoyuca, Veracruz. En las grabaciones, Toral aparecía dándole de comer y brindándole apoyo, mientras la cercanía entre ambos frente a la cámara generó empatía y los volvió virales en redes sociales. Con el paso del tiempo, sin embargo, algunos usuarios comenzaron a expresar preocupación al notar que la mujer lucía cada vez más “triste y decaída”.

La situación dio un giro en septiembre de 2024, cuando ‘doña Lety’ logró acercarse a un vecino para pedir ayuda y señalar que presuntamente se encontraba privada de su libertad. Tras ese hecho, se dio aviso a las autoridades correspondientes. En una entrevista para un medio local, la mujer declaró que “un sujeto al que le apodan Toral la tenía amarrada y en un descuido logró huir”, versión que encendió las alertas y colocó nuevamente el caso en el foco público, ahora bajo un tono mucho más grave.

Por su parte, Jaime Toral negó las acusaciones y sostuvo que todo se trataba de una mentira. Aseguró que doña Lety salió de la vivienda por voluntad propia y que sus declaraciones podrían estar relacionadas con un problema de salud. Según su versión, en 2022 un especialista evaluó a la señora y determinó que “no tenía ningún problema físico, que su padecimiento se inclinaba más a un cuadro psiquiátrico”, argumento con el que buscó desacreditar las acusaciones mientras las autoridades continúan investigando lo ocurrido.

‘Doña Lety’ fue una de las víctimas de presunta trata de personas por parte de Jaime Toral. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijeron sobre que Jaime Toral fue arrestado?

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) informó sobre la aprehensión de Jaime Toral, quien fue imputado como presunto responsable del delito de trata de personas. De acuerdo con la información oficial, las autoridades señalaron que los hechos se habrían cometido entre el 6 de septiembre de 2022 y el 1 de septiembre de 2024, en un domicilio ubicado en la colonia Morelos del municipio de Tantoyuca, Veracruz. Durante ese periodo, presuntamente la víctima habría sido privada de la libertad.

Según la dependencia estatal, el creador de contenido es investigado por las modalidades de supuesta esclavitud, explotación laboral y trabajo o servicio forzado. La autoridad detalló que la víctima habría sido obligada a realizar videos para diversas redes sociales con el objetivo de obtener monetización, situación que derivó en la imputación formal por el delito de trata de personas. Este caso llevó a la Fiscalía a emitir acciones de búsqueda, entre ellas la difusión de una recompensa de 350 mil pesos para quien proporcionara información que ayudara a dar con su paradero.

La captura se logró gracias a la coordinación entre la Fiscalía de Veracruz y la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP), donde elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron la orden de aprehensión. Además, se le dictó prisión preventiva justificada.

¿Qué decía la última publicación de Jaime Toral antes de su captura? / Foto: Redes sociales

¿Cuál es la última publicación de Jaime Toral?

A través de su cuenta de Facebook, el creador de contenido Jaime Toral compartió una serie de fotos y videos con los que se despidió del 2025, publicaciones que hoy cobran relevancia por tratarse de sus últimas apariciones en redes sociales.

La última imagen que publicó el 22 de diciembre a las 7:46 horas fue una selfie tomada en un entorno rural, donde al fondo se alcanzan a ver varias gallinas. Acompañó la fotografía con un mensaje breve y directo: “Dios bendiga a todos buen día”.

Tanto la imagen como el mensaje permanecen visibles en su perfil, convirtiéndose en un registro final de su actividad pública. Algunos internautas señalaban que se estaba despidiendo antes de que lo aprehendieran.

