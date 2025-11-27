Mariana Echeverría vive momentos de terror; ella y Óscar Jiménez, su esposo, son ‘detenidos’ en Canadá: VIDEO

Mariana Echeverría habría enfrentado momentos de angustia y molestia luego de que su esposo, Óscar Jiménez, y ella fueron ‘detenidos’ en Canadá en medio de sus lujosas vacaciones. La exconductora de ‘Me caigo de risa’ documentó en redes sociales lo que sucedió.

Cabe recordar que Mariana Echeverría estuvo en el ojo del huracán tras el incidente que vivió su hijo cuando se atragantó cuando comía. La situación no pasó desapercibida en redes sociales; ahora, la situación que vive también dejó boquiabiertos a tus seguidores.

Mariana Echeverría y su esposo fueron detenidos en Cánada. / IG: @marianaecheve

¿Qué le pasó al hijo de Mariana Echeverría?

En plena celebración por el Día de muertos, Mariana Echeverría relató que su hijo mayor, fruto de su matrimonio con Óscar Jiménez, se ahogó con la comida mientras ella lo maquillaba con motivo del festejo antes mencionado. La exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ difundió un video en el que aparece visiblemente angustiada.

A través de su cuenta de Instagram, Echeverría compartió con sus seguidores el susto que vivió al percatarse de que su bebé se había ahogado con un totopo. Aunque reaccionó de inmediato para ayudarlo, el pequeño tosió y consiguió tragar el pedazo de comida.

“No saben el susto que pasé... Estaba arreglando a (mi hijo) para el Día de Muertos y, en un segundo, se empezó a ahogar con un totopo y fueron segundos eternos (el video estaba grabado en cámara rápida). Por instinto, pude reaccionar rápido y, gracias a Dios, todo quedó en un susto”. Mariana Echeverría

Aunque no pasó a más, en redes sociales diversos usuarios no tardaron en criticar a Mariana Echeverría, así como otros le agradecieron por la reflexión que hizo sobre la importancia de saber primeros auxilios.

Mariana Echeverría lanza preocupada fuerte mensaje sobre su hijo ¿está delicado de salud? / IG: @marianaecheve

¿Por qué fueron ‘dentenidos’ Óscar Jiménez y Mariana Echeverría en Canadá?

Ahora, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ volvió a dar de qué hablar en redes sociales. Mariana Echeverría dio a conocer que Óscar Jiménez, su esposo, y ella fueron ‘detenidos’ en Canadá, en medio de sus lujosas vacaciones junto a su bebé mayor.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Echeverría publicó un par de historias en las que mencionó que al futbolista lo “paró” la policía local por, aparentemente, no detenerse en una vuelta en una de las carreteras del lugar.

“Nos acaba de parar la polícia porque Óscar no se detuvo en una vuelta. Ahí está la policía. No es que no se haya detenido, no sé qué pasó, no sé qué vio”. Mariana Echeverría

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez disfruta de unas lujosas vacaciones en Canadá. / IG: @marianaecheve

Eso no es todo; la famosa, visiblemente impresionada por la situación, también reveló que tendrán que pagar una cuantiosa suma de multa.

“243 dólares… (aproximadamente 4,458 pesos mexicanos). Óscar tenía que dar vuelta a la derecha y como que se siguió… Simplemente no hiciste un alto total y te seguiste. Como no se paró en seco, por eso fue la multa; no es que nos hayamos pasado un alto, que nos hayamos estacionado en un lugar que no. Fue una tontería realmente. Yo digo que esos 243 dólares, si no los pagas, no pasa nada, no fue una falta a la moral así, tan grande”, agregó.

Mariana Echeverría comentó que Óscar Jiménez no dio una vuelta y “lo pararon” las autoridades de Canadá. / IG: @marianaecheve

Por su parte, Jiménez comentó que, pese a la opinión de Mariana, esa multa sí se tiene que pagar, ya que no quisiera tener problemas con las autoridades de Canadá.

“Sí, se tiene que pagar… Estamos peleando porque ella dice que no pagué, pero yo si quiero pagar. Yo no quiero entrar un día a Canadá y me metan a un cuartito o algo… Me pueden quitar algo”. Óscar Jiménez

Finalmente, Mariana Echeverría puntualizó que su hijo “se espantó” por esta desagradable experiencia. Sin embargo, el susto pasó y continuaron con sus vacaciones.

“Ya nos vamos mañana… (Mi hijo) Dice que ya se quiere ir porque se asustó de que nos paró la policía… Después de la tormenta viene la calma; estamos llegando a Banff Góndola… Vamos a comer en un Oxxo para que pague la multa de tránsito”, concluyó.

Mariana Echeverría mencionó que su hijo con Óscar Jiménez se espantó por la presencia con la policía. / IG: @marianaecheve

¿Quién es Óscar Jiménez, esposo de Mariana Echeverría?

Óscar Jiménez es un futbolista mexicano nacido el 12 de octubre de 1988 en Chihuahua. Se desempeña como portero y ha tenido una carrera constante dentro del balompié nacional. Debutó en 2008 con los Indios de Ciudad Juárez y posteriormente jugó en equipos como Lobos BUAP y Chiapas FC. Su trayectoria dio un giro importante en 2016, cuando fue fichado por el Club América, uno de los equipos más destacados del país, con el que logró títulos de Liga MX, Copa MX y Campeón de Campeones. Más adelante se integró al plantel de Club León, donde continúa activo en el futbol profesional.

En el ámbito personal, Óscar Jiménez mantiene una relación con la conductora Mariana Echeverría, con quien comenzó a interactuar en redes sociales en 2017. La pareja se comprometió en junio de 2019 y contrajo matrimonio en diciembre del mismo año en Cancún. En octubre de 2020 dieron la bienvenida a su primer hijo y en este 2025 dieron la bienvenida a su segundo bebé arcoíris.