Mariana Echeverría presume cuerpazo de impacto a meses de dar a luz a su segundo bebé: “Cállense y vean”

Tras su salida de “La casa de los famosos México”, Mariana Echeverría se ha mantenido alejada de los escenarios y foros de televisión, pero no de su público en redes sociales. La conductora, quien recientemente dio la bienvenida a su segundo bebé en este 2025, continúa muy activa y cercana a sus seguidores, con quienes comparte momentos de su vida personal y esta nueva etapa como mamá.

La conductora, quien dio a luz hace seis meses, compartió un par de historias en sus redes sociales en las que presumió cómo ahora le quedan prendas que antes no podía usar, luego de regresar a la talla M.

La exintegrante de Me caigo de risa se mostró emocionada al compartir su nueva silueta, con la que inicia este 2026 llena de entusiasmo y confianza.

¿Cómo luce Mariana Echeverría tras perder peso este 2026?

La conductora Mariana Echeverría, actriz famosa, dejo sorprendidos a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram que ahora puede usar prendas que antes no le quedaban. Con evidente entusiasmo, la famosa dejó ver el cambio físico que ha logrado, lo que de inmediato generó comentarios positivos entre sus fans.

En uno de los videos que publicó, Mariana presumió su figura al modelar una falda negra de piel con abertura en la pierna, una prenda que resaltó su nueva silueta. La conductora se mostró segura y sonriente, dejando claro que atraviesa un gran momento personal y de autoestima.

¿Cuántos kilos perdió Mariana Echeverría?

Para completar el look, Mariana Echeverría, exparticipante de La casa de los famosos México, combinó la falda con un chaleco negro y una camisa blanca, logrando un outfit elegante y moderno.

“Cállense y vean la falda me la puse ahorita porque ya me queda, quería mostrárselas pero ya puesta, tiene una abertura muy sexy es en forma de lápiz”, comentó.

En las imágenes se le observa visiblemente más delgada, con una figura más estilizada, sin perder sus curvas. En otra historia destacó que ya es talla M por lo cual algunas prendas ya las pude lucir, sin embargo por ahora se desconoce cuántos kilos habría perdido.

¿Cómo logró bajar de peso Mariana Echeverría?

Hasta el momento Mariana Echeverría, exconductora de Me caigo de risa, no ha revelado cómo logró bajar de peso y volver a ser talla M. Cabe señalar que la razón por la cual la conductora compartió varios looks fue porque está dando a conocer ropa que vende en su boutique llamada Katilo, ubicada en León Guanajuato pero con envíos a toda la república.

Lo cierto es que la conductora Mariana Echeverría ha lidiado con varias críticas por su aspecto y ha compartido abiertamente su sentir por los comentarios. Al mismo tiempo ha tratado de no hacer caso y enfocarse en su bienestar.

“Hoy no lo miro con crítica, lo miro con gratitud. Porque en cada marca, en cada curva y en cada cambio hay una historia de amor, fortaleza y milagro. No es “volver a ser la de antes”, es honrar a la mujer que soy ahora: más fuerte, más sensible y profundamente agradecida con la vida. Después de dos años de tratamiento hormonal y de todo lo que implicó este camino, hoy lo abrazo con gratitud. Sé que ya habrá tiempo de volver al ejercicio, de ponerme en forma y de regresar con más fuerza que nunca” escribió Mariana Echeverría en Instagram hace unos meses sobre su cuerpo.

