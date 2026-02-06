Mariana Echeverría revela crisis de salud que vive con su esposo y enciende las alarmas ¿están graves?

Mariana Echeverría volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de compartir una experiencia que encendió las alarmas entre sus seguidores. La conductora e influencer reveló que ella y su esposo, Óscar Jiménez, atravesaron una noche verdaderamente angustiante debido a un problema de salud que los tomó completamente por sorpresa y que los dejó física y emocionalmente agotados.

¿Qué le pasó a Mariana Echeverría y a su esposo, Óscar Jiménez?

A través de sus redes sociales, Mariana Echeverría decidió hablar sin filtros sobre el mal momento que vivieron justo a un día de un evento importante, lo que incrementó la preocupación de sus fans.

La propia Mariana Echeverría fue quien explicó, con total franqueza, los síntomas que ella y su esposo comenzaron a presentar. En su testimonio, dejó claro que ambos se sintieron muy mal del estómago, aunque en el caso de Óscar la situación fue todavía más intensa.

Mariana Echeverría “Estoy a un día del Super Bowl y no saben qué tan mal nos pusimos Óscar y yo del estómago. Óscar vomitó, le fue cañón, y yo pues un poco suelta del estómago, digamos… pero gacho, gacho, gacho, gacho. Me siento mal por él porque no quiere entrenar ni nada, y estar así con todo el sentir”.

Más allá del malestar físico, a la exparticipante de La casa de los famosos México también le invadió una preocupación emocional, pues sabía que su esposo tenía deseos de entrenar. Y es que, para Óscar Jiménez, mantener su rutina estricta es parte fundamental de su estilo de vida como futbolista profesional. Sin embargo, en las condiciones en las que ambos amanecieron, le resultaba imposible cumplir con sus actividades habituales, especialmente entrenar, algo que para él no solo es disciplina, sino parte de su identidad diaria.

La situación se tornó todavía más delicada conforme avanzaba la noche, pues el malestar no cedía y ambos comenzaron a sentirse cada vez peor.

¿Qué síntomas presentó Mariana Echeverría durante la noche que encendió las alarmas?

Uno de los momentos que más impactó a sus seguidores fue cuando Mariana Echeverría relató lo difícil que fue la noche que vivieron. La conductora no dudó en calificarla como una experiencia realmente horrible, marcada por constantes idas al baño y una sensación de debilidad extrema.

“Pasamos una noche horrible, horrible. Fuimos a cenar ayer y ni cenamos, o sea, ni cenamos. Yo fui al baño, regresé y luego fue él. Muy mal, muy mal, muy mal, porque casi me desmayaba ayer de tan mal que me sentí”. Mariana Echeverría

Aunque Mariana Echeverría no mencionó haber acudido al hospital, la intensidad de los síntomas dejó claro que no fue un simple dolor de estómago.

¿Fue una intoxicación lo que afectó a Mariana Echeverría y su esposo?

Si bien Mariana Echeverría evitó dar un diagnóstico médico, sí dejó entrever cuál podría haber sido la causa del problema de salud que los afectó a ella y a su esposo. Según explicó, todo apunta a que algo que consumieron les cayó muy mal.

“Pero bueno, algo nos cayó muy mal”. Mariana Echeverría

Hasta el momento, la pareja no ha compartido una nueva actualización sobre su estado de salud, por lo que sus seguidores permanecen atentos a cualquier señal de mejoría.