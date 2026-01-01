¿Qué famosos dejaron de hablarse en 2025 y por qué rompieron su amistad? Pelea y traición en el espectáculo

En 2025, varias celebridades protagonizaron rupturas de amistad que dejaron al descubierto pleitos, traiciones, acusaciones y conflictos que nadie veía venir. Desde conductores que se niegan a trabajar juntos hasta artistas que revelan secretos dolorosos, estas son las amistades que llegaron a su final y dieron mucho de qué hablar en el año.

Faisy vs Mariana Echeverría: tensión en ‘Me caigo de risa’

Aunque su distanciamiento era conocido desde 2024, este año se supo que Faisy pidió al productor de Me Caigo de Risa que Mariana Echeverría no regresara al programa. En TVNotas te contamos que Faisy argumentó que ni él ni otros compañeros se sentirían cómodos trabajando con ella. La decisión se cumplió y Mariana quedó fuera de la nueva temporada.

Mariana Echeverría y Faisy / Archivo TVNotas, @galavision e internet

Nagibe Abbud e Imelda Tuñón: guerra de acusaciones

Lo que inició como un conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón terminó rompiendo la amistad entre Nagibe Abbud e Imelda. Nagibe tomó partido por Maribel y declaró que había visto a Imelda golpear a Julián Figueroa (qepd), la joven supuestamente se descontrolaba al beber y usaba a su esposo “como cajero automático”.

Imelda Tuñón y Nagibe Abbud / Archivo TVNotas

Yulianna Peniche expone a Roberto Tello por robo de regalos

Tras rumores sobre el robo de regalos en su fiesta de cumpleaños, Yulianna confirmó a TVNotas que Roberto Tello y su pareja sí se llevaron obsequios costosos que le pretenecían. Aseguró tener pruebas en cámaras de seguridad y que intentó resolverlo por la amistad que tenían, pero él solo devolvió “lo que quiso”.

IG @yulIannaP, IG @MarCosabellaterrazo y ArchivoTVNotas



Adrián Marcelo vs Kike Mayagoitia: traición en SNSerio

Después de cinco años trabajando juntos en el programa SNSerio, Kike Mayagoitia confirmó que sufrió una traición de Adrián Marcelo, quien, según él, intentó perjudicarlo para que lo corrieran. Adrián respondió que Kike ya no estaba comprometido con el proyecto por problemas sentimentales y que no podía permitir que eso afectara al programa.

Kike Mayagoitia recuerda la traición de Adrián Marcelo en La granja VIP. / Redes sociales

Wendy Guevara y Marlon Colmenarez: pelea por una camioneta

La creadora de contenido y ganadora de La Casa de los Famosos México acusó a Marlon Colmenarez de intentar falsificar una firma para vender una camioneta que ella le había regalado. Marlon respondió asegurando que Wendy estaba celosa, que nunca fueron pareja y que ella “se descontrolaba” cuando bebía, mencionando que la influencer estaba “dolida”.

Marlon Colmenarez y Wendy Guevara / Redes sociales

Mario Domm y Samo: problemas en el reencuentro de Camila

Aunque el reencuentro de Camila en 2023 parecía haber sanado viejas heridas, este 2025 surgieron problemas nuevamente. De acuerdo con una fuente cercana, Samo habría generado conflictos al amenazar con no cumplir compromisos del grupo. Aseguran que su representante sería quien lo está mal aconsejando.