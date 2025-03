Actriz confirma que este actor de telenovelas le robó en una fiesta

En noviembre pasado, en el programa de internet El chisme TV, la periodista Verónica Gallardo contó que existía una grabación en la que Roberto Tello aparecía y supuestamente sustraía 5 regalos muy importantes de Yulianna Peniche.

Lo anterior, presuntamente ocurrió en septiembre de 2023, en la fiesta de cumpleaños de la actriz, organizada en un restaurante en el Hipódromo de las Américas. Otra de las conductoras de esa emisión, Jacqueline Arroyo, señaló que habló con Yulianna y le dijo que Roberto culpa a su pareja y no le regresó todo.

Roberto fue cuestionado en el programa de televisión ‘De primera mano’, pero no contestó a la pregunta. La evadió y se limitó a decir que él estaba enfocado en lo positivo y en lo que venía. Añadió que, por él, que hablaran, aunque sea mal. Que no le importaba lo que la gente quisiera decir.

IG @yulIannaP, IG @MarCosabellaterrazo y ArchivoTVNotas



Mira: Yulianna Peniche se molestó porque un joven no la reconoció en una fiesta

De viva voz, Yulianna todavía no había platicado con ningún medio de comunicación. En exclusiva para TVNotas decidió romper el silencio. Nos confesó:

“La verdad es que yo no hablo mal de las personas, ¡pero sí es cierto!”. Yulianna Peniche

Le preguntamos quién se llevó los regalos, él o su pareja. Nos dijo:

“Los 2, pero no he dicho nada de eso con nadie. Tampoco me interesa. Intenté hablar con él y me devolvió lo que quiso”. Yulianna Peniche

Yulianna Peniche revela que no quiso demandar al actor que le robó

Respecto a si levantó una demanda en su contra, nos dijo:

“No, pero tengo pruebas. Entonces, si quisiera, sí lo podría hacer. Es un hombre que conozco de hace muchos años, al igual que a su familia. Le tenía mucha estima. Tal vez por eso (no lo ha denunciado)”. Yulianna Peniche

Yulianna jamás se imaginó que le pudiera hacer algo así. “Quedé, obviamente, muy decepcionada”.

Yuliana Peniche confirma que su ex, ‘Parejita’ López le quedo a deber dinero

Esta no es la primera ocasión en que alguien cercano decepciona a Yulianna. Se ha dicho que su exnovio, ‘Parejita’ López, también le quedó a deber dinero:

“No me devolvió nada. No vale la pena (buscarlo para que le pague). No me lo he vuelto a encontrar y no tengo ganas de verlo. ¿Cómo voy a querer ver a una persona que no se portó bien conmigo?”. Yuliana Peniche

“Yo creo que la vida solita hace justicia. Las personas que se portan mal en tu vida, yo creo que te hacen un favor.

Es mejor así. Te alejas de quienes no tienen que estar, no te suman, nada más te restan. No vale la pena hablar del pasado”.

Mira: Parejita López se enteró por la TV, que Yulianna Peniche lo tronó

IG @yulIannaP, IG @MarCosabellaterrazo y ArchivoTVNotas



Yuliana Peniche tiene nuevo amor

Ahora el amor le sonríe con su pareja, Marcos Abella, con quien lleva 8 meses de relación. Le preguntamos si ya hay planes de boda. Respondió: “Ya veremos. Todo va muy bien. Aún no me da anillo de compromiso, pero sí me gustaría casarme y tener hijos”.

Finalmente, en cuanto a sus proyectos actuales, dijo: “Me encuentro en la obra Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, alterno funciones”.

IG @yulIannaP, IG @MarCosabellaterrazo y ArchivoTVNotas



¿Quién es Roberto Tello?

Debutó en 1990 en la telenovela ‘Mi pequeña soledad’.

Desde los inicios de su carrera, fue apodado ‘el Coreano’. Ha participado en éxitos como: ‘Muchachitas’, ‘Dos mujeres’, ‘Un camino, Volver a empezar’, ‘Un gancho al corazón’, ‘Un refugio para el amor, El bienamado’, ‘Vencer el pasado’ y ‘Mi camino es amarte’, entre muchas otras más.

También ha participado en una gran cantidad de unitarios, como: ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.

Además, en programas cómicos, como:

‘Una familia de diez’, ‘40 y 20' y '¡Chócalas, Compayito!’

En 2023 concursó en el reality ‘Hotel VIP’, donde vivió una gran polémica con Manola Diez.

Actualmente, Roberto Tello

IG @yulIannaP, IG @MarCosabellaterrazo y ArchivoTVNotas



¿Quién es Yulianna Peniche?

Debutó con tan sólo 9 años en la telenovela ‘Madres egoístas’.

En 1995, saltó a la popularidad gracias a su participación en la telenovela María la del barrio, donde interpretó a Alicia, a quien el personaje de Itatí Cantoral, Soraya Montenegro, le gritaba: “¡Maldita lisiada!”.

En 2002 debutó en la conducción en Vida TV.

Ha estado en telenovelas como:

Velo de novia, Destilando amor, La fuerza del destino, Corazón indomable y Te doy la vida .

Ha participado en realities como: Las estrellas bailan en Hoy y Los 50.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y/ digital de tu revista TVNotas. ¡No te lo pierdas! También nos pueden encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.