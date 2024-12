Querido actor de Televisa vio morir a su mamá por videollamada: “Se acomodó en el sillón y se fue”

Desgraciadamente un actor de Televisa está atravesando una situación desgarradora. El histrión recientemente perdió a su madre de 78 años. Lamentablemente hablamos de Roberto Tello, quien participará en la nueva telenovela del productor Salvador Mejía ‘Me atrevo a amarte’, en la cual encamará a “Prieto”, un villano con un gran lunar en el rostro.

Hablamos con el actor y nos reveló que este proyecto le ayuda a levantar el ánimo tras la terrible pérdida de su madre, doña Amanda, de 78 años.

Roberto Tello compartió con nosotros cómo, a pesar de no estar físicamente presente, pudo ser testigo del último momento de su madre gracias a una cámara de video que había instalado para monitorearla.

Roberto Tello

“Yo no estaba presente, pero tenía puesta una cámara de video para que ella me dijera lo que necesitaba cuando yo no estaba o para checarla, porque a veces se caía por la presión arterial. Ese día Dios me dio la oportunidad de que, por medio de esa cámara, la pudiera ver en mi celular. La estaba observando y no sufrió. A las 6:04 de la tarde de ese día sonó la alarma de movimiento de que ella se había sentado en el sillón. La vi cómo se acomodó".