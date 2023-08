Hotel VIP: Roberto Tello se sincera sobre su pleito con Manola Díez: “Fue un día muy amargo”

En dicho pleito, Manola Diez acusó a Roberto Tello de haberla agredido físicamente.

El nuevo reality de Televisa, Hotel VIP, comenzó con varios enfrentamientos. Sin embargo, el más fuerte fue el ocurrido entre Manola Díez y Roberto Tello, el Coreano. Ella lo insultó. Le llamó p3nd3j0 e hijo de p*t4.

Además, lo acusó de haberla golpeado, situación que la producción tuvo que investigar. Hablamos con el comediante, conocido como el ‘Coreano’. Esto nos dijo:

-Tuviste un pleito fuerte con Manola Díez...

“Estuvo muy rudo. Todo surgió por una competencia en la que ella estaba con la angustia de querer ganar y se exaltó. Estuvo feo el momento y ambos cometimos errores”.

En dicho pleito, Manola Diez acusó a Roberto Tello de tratarla como su esclava y “tirarle mala vibra” / Fotos tomadas de la tv e Internet

-Ella te dijo p3nd3j0 e hijo de p*t4.

“Aguanté más de media hora insultos. Pero el tema se pasó cuando se metió con mi madre y mis hijos. Ahí sí ya no lo pude tolerar. Al aire ya no salieron todas las cosas que ella me dijo y que se editaron”.

Durante el encontronazo, Manola Diez aseguró que Roberto Tello la agredió. / Twitter: @luisslm

