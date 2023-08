Hotel VIP: ¿Qué famoso fue el primer eliminado del reality show?

A pesar de que la emisión del programa inició este miércoles 16 de agosto, hoy se dio a conocer al primer eliminado.

La noche de este martes 22 de agosto conocimos al primer eliminado del Hotel VIP, show en el que participan 16 famosos que están divididos en dos equipos: verde y rojo.

Los habitantes se tienen que enfrentar a una serie de retos para ser los ganadores del premio que se ofrece al final de la contienda: un millón de pesos.

Cabe señalar que previó a la eliminación hubo un desafío de inmunidad. De éste, resultó vencedor el empresario español Colate. Y a la suite subió a su compañero Silverio Rochi.

La polémica comienza en el nuevo reality de Televisa / Instagram

Los primeros en enfrentarse fueron Fer Sagreeb y Mariana Ávila quienes recibieron los mayores votos de por parte de sus compañeros.

Ambos se enfrentaron a un reto de eliminación en el que tenían que enfrentar varios obstáculos para obtener una tarjeta la cual significaba su permanencia.

Mariana tomó mucha ventana en el reto de eliminación al principio de la contienda. Sin embargo, en una parte de prueba, en la que tenía que lanzar varios aros, no tuvo mucha suerte y ahí la superó Fer.

La primera eliminada de la noche fue Mariana Ávila al no completar el desafío. Tras conocer que se iría, la actriz le dio unas palabras a sus compañeros: “Tengo solamente agradecimiento. Me la pasé muy bien, me hubiera gustado jugar más, me reí mucho, conocí gente increíble”.

Por su parte, Roberto Palazuelos le dedicó unas breves palabras: “Para nosotros fue un placer haber estado contigo y haber convivido en momentos tan bonitos. Estoy seguro que fuera de aquí tienes éxitos por delante”.