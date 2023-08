Hotel VIP: Manola Díez explota contra Roberto Tello y lo acusa de haberla golpeado; él se defiende

Roberto Tello afirma que jamás agredió a Manola y cree que solo se está “victimizando”.

Manola Díez y Roberto Tello protagonizaron un acalorado encontronazo durante una dinámica en el reality Hotel VIP, luego de que la famosa actriz acusara al comediante de echarle “mala vibra” para que perdiera.

Todo sucedió cuando varias celebridades, incluidos Díez y Tello, participaban en uno de los retos diarios. En un arranque de desesperación, la famosa se rindió y comenzó a gritar: “Pues la última yo. Ya gané; ya perdí”.

Posterior a eso, Tello intentó ayudarla para que terminara su prueba, lo que provocó que la famosa le exigiera que dejara de “echarle malas vibras” y, de paso, le reclamara por haberle “tronado los dedos”.

“Suéltala tú, ¡qué la ching*d* madre, que todo el día me estás echando mala vibra! Tú también, cabr*n, me tronaste los dedos cuando me pediste un café. Yo no soy tu esclava. Basta. Todavía te burlas de mí, en mi cara”, expresó, casi al borde del llanto.

Aunque el comediante se quedó callado ante los reclamos, las cosas continuaron dentro de los vestidores, donde Manola siguió hablando negativamente de él, sin importar que estuviera presente.

Esto provocó que Tello le pusiera un alto y le pidiera que ya no estuviera despotricando en su contra: “Ya está, Manola, en buena onda. Respeta”, le gritó.

Las cosas escalaron de nivel cuando, en un momento de confrontación, el también actor tocó a su compañera, quien inmediatamente lo acusó de haberla agredido: “¡Hijo de put*! Me golpeó. Roberto, me golpeó. Me dijo estúpida y me golpeó”, vociferó.

Roberto Tello le exigió a Manola que lo respeta y dejara de insultarlo / Twitter: @luisslm

Roberto Tello asegura que nunca agredió a Manola

En medio de los gritos, Roberto Tello aseguró que solo “le tocó la mano” a Manola Díez y la acusó de estarse “victimizando” para llamar la atención.

“Se quiere venir a victimizar. No es la onda. Si ella tuvo una mala vida, si afuera le han pasado cosas malas, cada quien tiene lo que se ha ganado en la vida”, indicó.

Tras esto, la producción llamó a Manola para tranquilizarla, mientras que el resto de los presentes en el pleito analizaron la posibilidad de votar por ella para que se saliera del reality, pues creen que le “pasará factura”.

El resto de los jugadores creen que Manola debe salir del concurso, principalmente por su bienestar mental. / Twitter: @luisslm

