¿Roberto Tello robó lujosos regalos de Yuliana Peniche durante su cumpleaños? Él responde

Hace algunas semanas, Roberto Tello, más conocido en la industria artística como ‘el Coreano’, fue señalado de, supuestamente, haber robado algunos objetos durante la fiesta de cumpleaños de Yuliana Peniche.

A través del programa ‘Chisme TV’, la periodista Verónica Gallardo señaló que existe un video en el que se le ve al comediante tomando varios regalos durante el evento, celebrado en el Hipódromo de las Américas, en Ciudad de México.

Esta versión fue confirmada por la conductora Jackeline Arroyo y el comunicador Rodrigo Fragoso, quienes afirmaron haber visto el clip en cuestión.

Yuliana Peniche habría confirmado que ‘el Coreano’ se robó cinco de sus regalos

Según Fragoso, la propia actriz, al percatarse que cinco de sus regalos habían desaparecido, pidió acceso a los videos de seguridad del lugar, en los cuales pudo ver a Roberto robarse los obsequios.

“Vimos el video y efectivamente sí se veía cuando agarra las cosas. En su cumpleaños, que fue en el Hipódromo, las cámaras grabaron lo que pasó, que ella le pidió al dueño del restaurante, que es su amigo, las cámaras, porque se le desaparecieron cinco regalos de diseñador, tan solo uno era un vestido”, indicó el comunicador.

Roberto Tello habría admitido el robo a Yuliana Peniche

Fragoso mencionó que Yuliana confrontó a Tello, quien habría admitido que le dio los obsequios a su esposa. Si bien se disculpó y hasta prometió devolverlos, hasta ahora solo le ha dado dos de los cinco regalos.

Rodrigo Fragoso “Los cinco desaparecieron. Pidió los videos y se dieron cuenta que Roberto pasó los regalos hacia la bolsa de su esposa; Yuliana le habló a Roberto y él dijo que había sido su esposa, que le iba a regresar los regalos, pero solo le regresó dos de cinco”

¿Roberto Tello le robó a Yuliana Peniche?

Recientemente, Roberto Tello fue entrevistado para el programa ‘De primera mano’, en el que se le preguntó sobre este tema. En respuesta, dijo estar enfocado en lo positivo, dejando ver que niega todas las acusaciones en su contra.

“No hay que detenernos en eso. Enfocado en lo bueno y en lo que viene y en lo que nos está bendiciendo la vida y Dios. Yo me declaro. Lo que la gente quiera decir no me interesa”, indicó.

Hasta el momento, Yuliana Peniche no ha dado declaraciones al respecto sobre el supuesto robo de Roberto Tello.

¿Quién es Roberto Tello?

Roberto Tello ‘El coreano’ es un actor y comediante de 54 años. Estudió en el Centro de Formación Artística de Televisa (CEA). Debutó en televisión en 1990, con el melodrama ‘Mi pequeña Soledad’.

En 2023, participó en el reality ‘Hotel VIP’. Actualmente, realiza presentaciones de stand-up en diversas partes de México.

En este martes de TVNotas, Roberto Tello habló sobre el reciente fallecimiento de su mamá y relató el desgarrador en el que la vio partir en vivo pero por video.

