¿El peor enemigo de Camila? Samo amenaza con no cumplir la gira ¡Podría enfrentar demanda millonaria! ¿Se cancela?

Con el regreso de Samo a Camila a principios de 2023, pensaron que todo iba a ser miel sobre hojuelas, pero no ha sido así. Mario Domm y Pablo Hurtado se las han visto negras. Y es que Samo regresó muy cambiado.

En un principio, se le cumplieron todas sus exigencias, pero al parecer no ha quedado conforme. Y es que cada vez pide más y más. Incluso se dice al interior de la agrupación que ha amenazado con no cumplir las fechas ya pactadas de la gira Regresa tour.

Acusan a Samo de poner en riesgo al grupo Camila por sus desplantes y berrinches

Una persona del mismo equipo de trabajo nos contó que Samo vuelve a estar en discordia, luego de hacer unos supuestos desplantes que han colocado al grupo en riesgo de la separación.

“Las cosas entre los integrantes de la agrupación se han puesto mucho más pesadas que antes. Especialmente por Samo. Se ha vuelto una persona bastante complicada. Es un hígado. Tiene actitudes un poco extrañas. Siento que estamos tratando con un novato del medio y no es así. El señor ya está curtido en esos temas”.

Nuestra fuente asegura que el cantante ha puesto en aprietos al resto de los integrantes, por amenazar con no presentarse supuestamente a los shows.

“A veces hace las cosas de buena manera y otras se levanta con un humor insoportable. Hace sus berrinches de niño chiquito y le da por cancelar las fechas de las presentaciones. ¡Hazme el favor! (ríe). Cuando algo no le parece, amenaza con que no cumplirá con las demás fechas pactadas. Pone miles de pretextos y, para el colmo, exige que se le pague más. Este último tema siempre ha sido un pleito con él. ¡Ya nos tiene hartos! No hay semana que no incomode con su presencia”.

Incluso, nuestro informante asegura que el cantante les hace ver a sus compañeros que él es el integrante principal. “Desde un principio, la empresa que lleva la gira de Camila llegó con él a un acuerdo económico para asegurar su regreso, pero no sé qué le pasa. Está mal influenciado. Siente que sin él Camila no es nada, pero el grupo son 3: Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo. Ya están hartos de sus amenazas. Ya se volvió costumbre que quiera tener al equipo como un manojo de nervios asegurando que si no le cumplen lo que pide no se presentará a cantar. Pero ya están tomando medidas. Se dice que si no lo hace enfrentará tremenda demanda”.

Samo pone el peligro al grupo Camila por sus desplantes. / Redes sociales

Mario Domm y Pablo Hurtado ponen ultimátum a Samo por su actitud

Ya le pusieron un ultimátum al intérprete de “Sin ti” por las supuestas amenazas. “Les prometo que jamás creí que el regreso de Samo sería un martirio. Se ha vuelto la piedra en el zapato. Ya se cansaron de las amenazas. Ahora sí le pusieron las cartas sobre la mesa. Ya no están dispuestos a tolerar más faltas de respeto por alguien que se cree tallado por los dioses (carcajadas)”.

Señalan al mánager del cantante como posible culpable de las malas decisiones que ha tomado. “Para serles muy honesto, siento que Samo está siendo mal aconsejado por su mánager. Se rumora aquí que él es el culpable. Deben saber que la agrupación tiene un representante y él tiene otro como solista. Sin embargo, me he dado cuenta de que esa situación ha puesto más barreras para que se concreten las cosas. He llegado a la conclusión de que hay gato encerrado”.

Aunque en un principio se pensó que el reencuentro calmaría los problemas que en su momento tuvieron, las cosas no cambian.

“Supuestamente el reencuentro era para que llegaran mejores oportunidades laborales, tanto grupales como individuales y para que se arreglaran los conflictos internos que hay entre los mismos integrantes, pleitos que vienen arrastrando desde hace tiempo por la falta de equidad en los sueldos.Sin embargo, Samo no se presta. Es un hombre muy cerrado y conflictivo, pero, perdón, lo tengo que decir: Samo estuvo 10 años como solista y no le fue nada bien. Este regreso con Camila ha sido una gran oportunidad no digo que solo para Samo, sino también para Mario y Pablo”.

Aparentemente a Samo se le ha olvidado que Mario Domm y Pablo Hurtado son parte de la agrupación.

“Me queda claro que tiene mucho talento y es una pieza fundamental en el grupo. Solo que hay un pequeño detalle: Mario y Pablo también son Camila. No debe haber ninguna diferencia. Le guste o no, necesita de ellos, y viceversa, para seguir llegando lejos como grupo”.

¿Camila podría demandar a Samo por incumplimiento de contrato?

El cantante Samo tendrá que cumplir con sus obligaciones para evitar los juzgados. “No le quedará de otra más que cumplir con las presentaciones que quedan, si no se quiere enfrentar a una demanda millonaria. No creo que quiera enfrentarse a eso. Lo que no sé es lo que vendrá más adelante. Quién sabe si el grupo se desintegrará o habrá más de Camila. Yo espero que sí. Su música ha conquistado muchos públicos internacionales. Espero que Samo ya le baje 80 rayitas a su ego, porque en verdad se ha vuelto el peor enemigo de Camila”, concluyó.

¿Cómo surgió grupo Camila?

Camila es un grupo mexicano de pop rock formando en 2005, integrado por Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado.

En 2013 Samo dejó la agrupación en medio de polémicas y se lanzó como solista.

En 2023 se anunció el regreso de Samo al grupo, con el sencillo “Fugitivos”.

El grupo lanzó los álbumes: Todo cambió (2006), Dejarte de amar (2010), Elypse (2014), Hacia dentro (2019) y Regresa (2024).

Cuentan con 1.1 millones de seguidores en Instagram y 546.3 mil en TikTok.

La historia de Samo en Camila: de su salida en 2013 a su regreso en 2023

En mayo de 2013 se anunció oficialmente la salida de Samo del grupo Camila

“No me salí de Camila. El público piensa que me salí porque quería ser independiente, por ego, por ser la estrella, pero siempre he dicho que me gusta compartir y disfrutar el talento de los demás”.

Según contó Samo, cuando quiso regresar a Camila ya no se lo permitieron.

Samo comentó en conferencia de prensa que Mario Domm y Pablo Hurtado se quedaron con el nombre de Camila: “La verdad es que el dinero para mí no es lo principal, lo principal es estar en paz”.

