¿Camila se separa? ¡Otra vez Samo sería el culpable!

Una persona que trabaja con el grupo Camila nos contactó para revelarnos que Mario Domm, de 47 años y Pablo Hurtado de 43 años se han visto en apuros por las exigencias de Samo, de 49 años. Este último aceptó regresar al grupo con la condición de ganar un dineral por presentación. “El costo de los shows aumentó a 5 millones de pesos. Al subir el precio grupal, los boletos se elevaron, por lo que su venta cayó".

“Resulta que, al parecer, el grupo Camila nuevamente está en riesgo de separación. Esta ocasión no será porque alguno se quiera independizar, como cuando Samo decidió abandonar al grupo en 2013". Fuente a TVNotas

Grupo Camila / Alejandro Isunza

Samo y Mario: una lucha constante por las ganancias los llevo a ventas bajas en sus presentaciones

A pesar de su prestigio y popularidad, las exigencias económicas y las discrepancias han llevado al grupo a enfrentar cancelaciones y dificultades en los últimos meses, generando incertidumbre sobre su futuro como banda.

“No sé si recuerden que, tras la salida de Samo, surgieron muchos rumores, desencuentros entre él y Mario, ganancias que no eran equitativas, lucha de egos entre los 3 integrantes... Luego Samo explicó que el abandono había sido por una propuesta por parte de Sony Music para cantar como solista.

“Al final, las personas que hemos seguido las carreras de los 3 sabemos que sí hubo broncas entre Mario y Samo. En su momento, Samo dijo que sus compañeros lo habían ‘relegado’.

Mario le respondió contundente al decir: ‘Se fue una voz, no la inspiración’. Claro que había rivalidad”.

“Esta vez resulta que, al parecer, Samo quiere ganar mas lana para seguir cantando juntos. No quiso que Mario se la volvería a aplicar ganando más. Exigió un aumento de sueldo. Por eso tuvieron que aumentar la venta de los shows a 5 millones de pesos.

Samo no juzga a su mamá por haber pensado en no tenerlo / Instagram: @samooficial

"¡Una cantidad estratosférica! Evidentemente las cuentas no salen. Para los empresarios está carísimo. O sea, es una banda de alto prestigio, pero no a ese nivel. No puede ser posible que Camila cobre una millonada para complacer a Samo”.

“Por esa razón, cancelaron 11 fechas ya programadas en varios estados de laRepública mexicana el pasado noviembre y parte de diciembre. No vendieron los boletos que esperaban. De hecho, el pasado 5 de noviembre lanzaron un comunicado donde decían que la empresa promotora y su representante no habian ‘cumplido con los contratos y requerimientos indispensables para realizarlas. Los empresarios consideraron prudente cancelar. De otro modo, las pérdidas iban a ser muy grandes para ellos. Decidieron reembolsar el dinero de los boletos ya vendidos”.

Camila podría enfrentar problemas legales por incumplimiento de contrato

Los recientes conflictos dentro de Camila no solo han afectado a los integrantes de la banda, sino que también han puesto en riesgo su estabilidad legal y económica. Con Samo insistiendo en aumentos salariales significativos, los costos de las presentaciones han incrementado dramáticamente, dificultando la venta de boletos.

“Samo anda en un plan complicado. Su ambición está poniendo en apuros a los otros dos integrantes. Hay que ser realistas. ¿Qué empresario comprará un show de 5 millones? Es algo que Samo no está entendiendo. Al subir el precio grupal, los boletos se elevan y su venta cae”.

“Hay que ser conscientes de la situación. De eso depende que haya una separación definitiva del grupo. Esto preocupa. El rumor es muy fuerte. Esperemos que solo sea un rumor. Es un gran grupo. Los tres tiene mucho talento. Los fans los quieren.

“Al final, el dinero está de por medio. Pueden enfrentarse a serios problemas por cuestiones de contratos. Creo que deberían analizar mejor las cosas y seguir como hasta ahora. Samo tiene 2 opciones: Acoplarse al sueldo que tiene o retirarse. Fuente a TVNotas

