Yuridia lanza indirecta a uno de sus ex en concierto en Plaza de Toros, ¿dardo para Mario Domm?: “Lo superé”

Yuridia no solo hizo historia en la Plaza de Toros México por ser la primera mujer en llenar el recinto, sino también por provocar carcajadas y revuelo al dedicarle unas palabras, cargadas de sarcasmo, a ¿Mario Domm?, su expareja.

¿Yuridia y Mario Domm tuvieron una relación?

La historia de amor entre Yuridia y Mario Domm comenzó en 2010, cuando ambos eran figuras consolidadas en la música pop mexicana. Él, vocalista de Camila, y ella, la voz más poderosa salida de La academia. Sin embargo, la relación fue corta y, según lo que han dejado entrever con el paso de los años, terminó en malos términos.

Aunque nunca se revelaron detalles oficialmente, Yuridia ha dejado pistas en entrevistas y canciones que apuntan a que la ruptura fue dolorosa y marcada por desilusiones. El tema “Ya es muy tarde” siempre ha estado rodeado de rumores que aseguran que fue inspirado por esa relación, y con lo que ocurrió en el concierto más reciente, parece que la teoría podría quedar más que confirmada.

Cabe destacar que no es la primera vez que Yuridia hace referencias veladas a un ex, pero esta vez fue diferente: lo hizo en su noche más importante, frente a miles de personas, sin filtros y con todo el humor que la caracteriza.

Yuridia y Mario Domm tuvieron un tórrido romance / Instagram: @theofficialmariodomm @yuritaflowers



No te pierdas: ¿Ángela Aguilar responde a Cazzu con tiradera? Filtran polémica canción: “No soy la villana”

¿Yuridia dedicó canción a Mario Domm en La México y le envió indirecta?

Durante la interpretación del tema “Ya es muy tarde”, cuando la cantante sonorense decidió “personalizar” la letra para lanzarle una clara indirecta a un ex, ¡todos dicen que fue súper dedicada al líder de ‘Camila’!

“Me está faltando algo, hermanas”, soltó con picardía, y luego improvisó la frase: “Si no me ibas a amar, maldito precoz”, lo que desató gritos, aplausos y carcajadas entre los más de 40 mil asistentes. Pero ahí no terminó la cosa. La intérprete agregó: “Tiene el ego muy grande… y lo otro muy chico”, causando aún más euforia y dejando en claro que el tema no solo es una balada de desamor, sino una catarsis con nombre y apellido.

Más adelante, Yuridia remató con la frase: “Ya lo superé… en vistas y reproducciones”, lo que muchos interpretaron como lo que sería un golpe directo al ego de Domm, con quien mantuvo una relación sentimental en el año 2010.

¿Yuridia le envía indirecta a Mario Domm en La México?



▶️ Esto fue lo que dijo la cantante en su concierto de anoche en la Plaza de Toros México pic.twitter.com/TbBrPobXRE — Publimetro México 🌐 (@PublimetroMX) April 6, 2025

Lee: Yuridia defiende la bandera de México en Texas y el video se vuelve viral

¿Cómo fue el concierto de Yuridia en ‘La México’ y qué invitados tuvo?

La velada en la Plaza de Toros México, celebrada el sábado por la noche, arrancó a las 20:40 horas con la poderosa interpretación de “No son horas”. La cantante sonorense, originaria de Hermosillo, celebró 20 años de trayectoria artística con un show titulado “Sin Llorar”, lleno de momentos inolvidables, bromas y emotividad.

Uno de los momentos más entrañables fue cuando Yuridia saludó a sus fans al estilo Jenni Rivera: “A todas mis amigas borrachas que me acompañan esta noche”, dijo, provocando carcajadas entre los asistentes. La primera invitada de la noche fue Majo Aguilar, con quien interpretó “Brujería”, seguida por Reyli Barba y Carlos Rivera, quienes también se sumaron al escenario para rendir homenaje a la música y a la carrera de Yuridia.

El evento no solo consolidó a la artista como una de las voces femeninas más queridas del país, sino que también marcó un hito en su carrera, ya que recientemente fue incluida en la lista de “Las 50 cantantes más importantes de la historia” por la revista Billboard.

Yuridia en la monumental plaza de toros México, abril 2025 / @lamexicomonumental

Lee: Yuridia presume su pancita de embarazo con enternecedor video; así luce

¿Cómo vive Yuridia su embarazo mientras triunfa en los escenarios?

Además de la explosiva noche que vivió en la plaza de toros ‘La México’, Yuridia atraviesa una de las etapas más dulces de su vida personal: está esperando a su tercer hijo, fruto de su relación con el cantante Matías Aranda, con quien se casó en 2023. La pareja se ha mostrado feliz y estable, y tanto en redes como en entrevistas han compartido su emoción por la llegada del nuevo bebé.

A pesar del embarazo, Yuridia continúa con su gira y compromisos artísticos, demostrando que se puede estar en la cima profesional y al mismo tiempo disfrutar de la maternidad.