Yuridia hace historia en la Plaza de toros México, la primera mujer en llenarla a su máxima capacidad

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y la noche de ayer Yuridia hizo historia con su concierto en la Monumental Plaza de Toros México, al ser la primera cantante mexicana en presentarse en su aforo 360°, y puso a sus pies a 40 mil almas que cantaron cada una de sus canciones.

Poco antes de las 8 de la noche, el escenario se encendió para darle la bienvenida a Mario Girón, el ganador de La academia 2014, quien abrió el show de la exacadémica con temas populares, lo que provocó que el público que ya se encontraba en sus lugares disfrutara y comenzara a encender el ambiente.

Yuridia en la Monumental plaza de toros México, abril 2025 / @lamonumental

Setlist de Yuridia en la Monumental plaza de toros México

Pasadas las 8:20 de la noche, la plaza quedó en oscuridad y los primeros acordes empezaron a sonar ante la euforia de cada uno de los asistentes. Mediante una pasarela que conectaba los camerinos al escenario, salió Yuridia enfundada en un vestido negro, una víbora de plumas de este tono y su sombrero, ante los gritos, aplausos y ovaciones de los presentes. Los primeros temas que interpretó, “No son horas”, “Malamente” y “Para que seas feliz”, fueron bien recibidos.

“Por fin llegó esta noche, Ciudad de México, estoy feliz de estar con ustedes, de pisar este escenario y cantar cada uno de los temas que a ustedes les gusta”, fueron sus primeras palabras. Siguieron canciones como

"Él lo tiene todo”,

“Como yo nadie te ha amado” y

“Señora”.

Yuridia en su concierto en la Plaza de toros sorprendió invitados y enamoró al público, a pesar de una falla técnica

Con cinco cambios de vestuario, un escenario 360°, pantallas gigantes al centro para que desde cualquier rincón todos pudieran verla, dio paso a la primera invitada de la noche, Majo Aguilar, con quien cantó “Brujería”

Después vineron temas como:



“Ahora entendí",

"Ángel”,

“Te dejo”,

“Llévate” y

“Un bendito día” fueron de las más aplaudidas.

El segundo invitado subió al escenario, ahora era el turno de Reyli, con quien cantó “Qué nos pasó".

Yuridia en la monumental plaza de toros México, abril 2025 / @lamexicomonumental

Aunque por un momento hubo una falla en la luz, lo que ocasionó que el concierto parara por casi 10 minutos, eso no permitió que el ánimo cayera y que los éxitos siguieran. Elevaron las emociones y la euforia del público canciones como:



“Querida socia”,

“Así fue”,

“No la beses” y

“Sin llorar”.

La otra sorpresa de la noche, y para empezar a cerrar el concierto, fue la presencia de Carlos Rivera, con quien cantó “Si no piensas cambiar”, lo que provocó uno de los mejores momentos de la noche.

Para cerrar esta noche llena de recuerdos, nostalgia y celebrando sus primeros 20 años dentro de la industria, Yuridia interpretó:



“Me haces tanto bien”,

“Mi eterno amor secreto”,

“Felicítalo”, y

“La bienvenida”.

Yuridia cerró con boche de oro con su éxito “Qué agonía”.

