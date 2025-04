Yuridia, de cara a concierto histórico en ‘La México’, lanza dardo a Nodal: “lleno de cucarachas”

En los últimos días Yuridia se ha preparado para marcar historia en la plaza de toros ‘La México’, como la primera mujer en llenar el recinto con su “Sin llorar tour”. Si bien en los años noventa Ana Gabriel y Lucero también lograron un sold out ahí, sus escenarios limitaron la capacidad del lugar a la mitad. En esta ocasión, la sonorense se presentará en un escenario 360° tipo palenque, de modo que todos los lugares estarán ocupados.

Yuridia Sin Llorar Tour en la Plaza de Toros / Ocesa

La exponente de regional mexicano y pop se ha encargado de que todo salga perfecto en su próximo concierto. El miércoles 2 de abril se dio cita en la plaza de toros ‘La México’ para ver que todo vaya bien y se ha encargado de otros posibles inconvenientes, como las cucarachas gigantes que según ella ya fueron fumigadas. Recordemos que en el concierto de Nodal en el mismo sitio, el público reportó la presencia de cientos de estos insectos. ¡La sonorense lanzó un dardo en tono de broma y de forma indirecta a Christian Nodal!

¿Yuridia se burla de Nodal?

Fiel a su estilo juguetón, Yuridia aprovechó para reírse un poco del incidente en el concierto de su colega sonorense en la plaza de toros ‘La México’ el mes pasado. La cantante de ‘Qué agonía’ comenzó recordando que la última vez que estuvo ahí para abrir un show de Joan Sebastian, había pura tierra, pero dijo que: “Ahora hay puras cucarachas”, entre carcajadas. Aunque inmediatamente después aseguró: ''No es cierto, ya fumigaron, oigan, luego les voy a subir un video de la gente que fumigó''.

Esta no es la primera vez que Yuridia hace alguna referencia indirecta a una polémica de Christian Nodal o de su esposa Ángela Aguilar. El año pasado en uno de sus conciertos, cuando pidió a una persona que subiera a cantar con ella el tema ‘Ya es muy tarde', a razón de no poder interpretarlo sola por estar muy enamorada de su esposo, recordó una frase muy sonada durante la polémica del inicio del romance entre Nodal y Ángela Aguilar, pues les dijo a sus fans: “Ya dejen de poner en mis redes sociales que son fanes de mi relación, ya les entendí y no va a pasar...’', desatando las risas entre el público.

Cabe aclarar que Yuridia no ha mencionado directamente a sus colegas, tan sólo toma con humor diferentes situaciones que sus seguidores y otros usuarios en redes conocen y exponen.

¿Yuridia bateó a Majo Aguilar y abre puertas a Mario Girón? / Instagram: @majo__aguilar, @mariogiron_of

¿Yuridia batea a Majo Aguilar pero abre puertas a Mario Girón?

En el mismo TikTok, la cantante aprovechó para revelar que ya tenía quién le abriera el show el próximo sábado 5 de abril en la plaza de toros ‘La México’.

En días pasados cuando lanzó en redes la pregunta, la también cantante Majo Aguilar alzó la mano sin dudar, pero Yuridia le respondió que ella no le abriría el show, sino que la acompañaría a dueto durante su presentación. Por lo tanto, la pregunta siguió en el aire hasta hace unas horas, cuando la sonorense dio a conocer que sería Mario Girón, ganador de la última edición de ‘La Academia’, quien abriría su concierto, pues en redes la etiquetaron muchas personas y él fue el ganador.

La reacción de los fans fue mixta, desde aquellos que estuvieron de acuerdo, hasta otros que no tanto e incluso preguntaron por Majo Aguilar.

Yuridia habla del estado de salud de su papá / IG: @yuritaflowers / @genarogaxiolacantautor

Además de lo anterior, Yuridia también mencionó que ya estaban ajustando todo para que su papá, quien recientemente tuvo un derrame cerebral, pudiera asistir al concierto.