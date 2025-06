Cazzu festeja el Día del padre con, ¿tremenda indirecta para Nodal?: “A los papis que cuidan a sus hijes”

Este 15 de junio, se festeja el Día del padre en México y diferentes países de Latinoamérica. Para conmemorar esta fecha tan especial, Cazzu lanzó un mensaje que, para muchos, fue una especie de indirecta para Christian Nodal, su expareja y papá de su hija.

Y es que el actual esposo de Ángela Aguilar ha sido señalado de ser un “mal padre” desde que se separó de la argentina en mayo del 2024. Una de las razones más fuertes de esto se debe a que el cantante anunció la ruptura tan solo unos meses después de que ella diera a luz.

Christian Nodal / IG: @cazzu / @nodal

¿Qué mensaje lanzó Cazzu para festejar el Día del padre?

A través de sus historias de Instagram, Cazzu compartió una foto frente al espejo, junto a unas contundentes palabras en referencia al Día del padre.

“Feliz domingo. Feliz día a los papis que cuidan a sus hijes” Cazzu

Si bien no mencionó nombres, para muchos, fue una indirecta para Christian Nodal, quien, hasta el momento, no ha compartido nada que pueda indicar que celebrará este día. En redes sociales, ya abundan comentarios que acusan al cantante de ser un “padre ausente”.

Se sabe que la última vez que vio a su hija fue hace algunas semanas, cuando Cazzu vino a México por cuestiones laborales. No obstante, en aquel entonces se reportó que el artista solo habría pasado un par de horas con la menor y después la dejó al cuidado de una niñera.

Cazzu / Redes sociales

¿Cómo fue el último reencuentro entre Christian Nodal y su hija?

De acuerdo con información de Javier Ceriani, Christian Nodal solo convivió unas horas con su hija antes de partir a Los Ángelas para reunirse con su esposa, Ángela Aguilar, y dejar a la menor bajo el cuidado de una nana.

Presuntamente, la propia Ángela le exigió al cantante que se reencontraran en Miami, sin importar que la pequeña estuviera de visita.

Javier Ceriani “¿Cuánto duró Nodal con su hija? Le importó un pi… su hija. Se fue corriendo detrás de las pom... de Ángela Aguilar, porque ella le marcó territorio. Le dijo: ‘(tu hija) o yo’. Le pudo haber dicho: ‘Quédate en México con tu hija. No es necesario que vengas a California’, pero, como no tiene espíritu de madre. Le dijo: ‘Yo te quiero conmigo’. Le pusieron un ultimátum a Nodal. (Él) dejó a la niña con la nana, que la paseaba en Uber por Reforma. El tipo se fue corriendo con Ángela”

Aunado a esto, el periodista mostró el mensaje que le habría llegado de un supuesto empleado de un restaurante en California, quien habría asegurado haber visto a Nodal y Ángela junto a Kunno en el local.

Si bien esto no ha sido confirmado por ninguna de las partes, la información dio mucho de qué hablar en redes sociales y afirmaron que, en caso de ser verdad, demostraría que Nodal es un “mal padre”.

Esta no sería la primera vez que se pone en tela de juicio la paternidad del artista. En noviembre del año pasado, la propia Cazzu confesó que, desde la ruptura, su ex solo habría visitado a la menor en dos ocasiones. Ante esto, el cantante explicó que se debía a temas laborales.

¿Christian Nodal y Cazzu están peleando la custodia de su hija?

En su momento, se llegó a decir que Cazzu había ejercido acciones legales para gestionar la custodia de su hija e impedir que esta vea o conviva con Ángela Aguilar. No obstante, esta información fue desmentida por la propia argentina.

“Eso no es verdad. La vida de su papá y su esposa es asunto de ellos. Yo no me involucro en eso. Él es su papá y, al igual que yo, tiene derecho a decidir quién forma parte de la vida de nuestra hija”, puntualizó.

En aquel entonces, también dejó claro que no tiene nada en contra de Ángela Aguilar y hasta señaló que le parecían injustos todos los malos comentarios contra la joven, sosteniendo que su única prioridad es su pequeña.

