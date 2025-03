Aranza pide a sus fans que no ataquen a Yuridia tras las críticas por cantar ‘Dime’

Tras la aparición de varias comparaciones en redes sociales entre la nueva versión de ‘Dime’ de Yuridia, para la telenovela ‘Con la misma mirada’, y la versión original de Aranza, que fue un éxito en ‘Mirada de mujer’, protagonizada por Angélica Aragón y Ari Telch, Aranza rompe el silencio.

Aunque Yuridia es una de las cantantes más queridas en México, la comparación con la versión original de Aranza en la canción ‘Dime’ no tardó en hacerse presente en redes sociales.

Algunos internautas expresaron que, aunque la versión de Yuridia es buena, no logra superar la original que lanzó a la fama a a Aranza en 1997.

Aranza, cantante

“Yuridia es la mejor cantante de México del momento, tiene un súper talento. Pero sí, esa canción es totalmente de Aranza, fue escrita para ella, el mismo Armando Manzanero lo dijo. Ella le da un toque especial. Pero estarlas comparando se me hace muy bajo”, comentó un internauta en redes.

Aranza pide a sus fans que no ataquen a Yuridia

La cantante Aranza salió a defender a su colega y recordó lo importante que es esta canción en su carrera.

“Me enteré que la canta Yuridia. Lo único que tengo que decir es que ‘Dime’ es una gran canción, me cambió la vida, la historia de mi carrera y me unió al maestro Manzanero, que ustedes saben fue mi mentor y mi gran amigo”, afirmó Aranza a TVNotas.

Aunque la cantante admite que le habría gustado ser contactada para esta nueva versión, destacó que Yuridia es una gran cantante.

“Me odian mucho los Yurifans. Me encantó que Yuri salió para que no hicieran eso. No competimos. Ella tiene una carrera maravillosa y admiradores que la quieren mucho. Yo tengo mi propia trayectoria” Aranza

También nos contó: “Es una de las mejores voces que tenemos. No me molesta pero siento que ‘Dime’ es muy mía y que nada de lo que pase me la pueden quitar, porque yo la respiré. Voy a ser sincera, no la he querido escuchar. Soy sentimental ‘Dime’ es mi hija y no quiero . Tal vez más adelante, pero estoy segura de que lo hace extraordinariamente”.

En otra entrevista, Aranza hizo un llamado a la paz entre los seguidores de ambas artistas.

“Que esto no se preste a polémicas ni agresiones, ya salió Yuri a calmar a sus fans, porque estaban en plan de competencia, que no existe. Si entre nosotras no existe, ¿por qué los fans se van a estar peleando en redes? No está bonito”. Aranza/ De primera mano

Yuridia quedó inconforme con su versión de ‘Dime’

Recientemente, Yuridia compartió en sus redes sociales que no quedó conforme con la nueva versión de ‘Dime', canción que forma parte de la telenovela ‘Con la misma mirada’.

La cantante, quien hace unos días anunció que su papá sufrió un derrame cerebral, reveló que, en un principio, se negó a interpretar el tema, pero cedió a la petición de los ejecutivos de su disquera, quienes le pidieron grabarlo. “Yo sabía que esa canción la cantaba Aranza, que es su gran hit. Yo no la quería cantar porque es de Aranza. Yo les dije no”.

Sin embargo, Yuridia propuso una versión en colaboración con Edén Muñoz, la cual fue rechazada, lo que llevó a que su interpretación fuera modificada en la producción final.

“Nos dijeron no y ya no teníamos tiempo para volverla a grabar. Empezaron a quitar instrumentos y me dejaron sola, pelona, con un piano que nada que ver. Y así sale en la novela, esa versión. Les dije a los de Sony: ‘Me acaban de matar’, pero a mí me encantó la que grabé con Edén”, concluyó la cantante. Aseguró que en concierto cantará la versión en el género de banda que hizo con Edén Muñoz.

