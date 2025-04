Yuridia recibe emotivo mensaje de exmaestro de ‘La academia’ tras concierto en la plaza de toros ‘La México’

El pasado sábado 5 de abril, Yuridia hizo historia en la plaza de toros ‘La México’ de la Ciudad de México al convertirse en la primera mujer en llenar el recinto a su máxima capacidad. La cantante consintió a más de 40 mil asistentes con éxitos como ‘Sin llorar’, ‘Qué agonía’ y ‘Ángel’.

Yuridia también sorprendió a los presentes con invitados especiales que la acompañaron en el escenario, ellos fueron: Carlos Rivera, Majo Aguilar y Reyli. Con este último volvió a cantar su dueto ‘¿Qué nos pasó?’.

Tras su concierto histórico, Beto Castillo, quien fue maestro de Yuridia cuando participó en ‘La academia’, le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

Yuridia en la Monumental plaza de toros México, abril 2025 / @lamonumental

¿Qué dijo Beto Castillo por el concierto histórico de Yuridia en plaza de toros?

El profesor de canto dijo ser fan de la joven desde que la conoció en los castings de ‘La academia’, pues, desde ese momento, pudo ver que su gran talento la haría triunfar en el medio artístico.

“Sé que es poco probable que me leas, pero te quiero y admiro tanto desde tu casting hasta hoy y para siempre. Deseo que todo sea como mereces y que sobre todo tú seas la más feliz en esta noche tan especial”, indicó.

Castillo aseguró que había sido un honor conocerla y le agradeció a todo el público por el apoyo que le han dado a Yuridia a lo largo de su carrera.

Beto Castillo “Yuridia, yo me siento afortunado de saber que coincidí contigo en ese proyecto donde te conocí y te disfruté tanto. Quiero agradecerle a todas las personas que aman a mi Yuri y que son sus fans (como yo) por apoyarla, cuidarla, defenderla y estar con ella siempre”

Para finalizar, reiteró que siempre estará disponible para lo que necesite: “Te admiro infinito, pero también te adoro. Ojalá lo sepas. Aquí estoy para ti siempre”, concluyó.

¿Cómo reaccionó Yuridia ante el mensaje de Beto Castillo?

Hasta el momento, Yuridia no ha reaccionado a las palabras de su exprofesor y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para agradecer a todos los fans que asistieron a su concierto en la plaza de toros ‘La México’.

“Anoche viviendo un sueño en #lamonumental #plazadetoros GRACIAS” Yuridia

Cabe destacar que, previo al show, la cantante se dijo muy orgullosa de ser la primera mujer en llenar el recinto y aseguró que daría todo su esfuerzo para que los asistentes disfrutaran del espectáculo: “Acá andamos dándolo todo, no cabemos de la emoción”, indicó.

Yuridia en ‘La academia’

En 2005, Yuridia fue una de las seleccionadas para participar en la cuarta generación de ‘La academia’. Con tan solo 18 años, la mexicana logró llegar a la gran final del reality.

Si bien todos creían que iba a ganar la competencia, quedó en segundo lugar, siendo Erasmo Catarino quien se coronó como campeón. Este resultado causó mucha polémica, pues los fans consideraban que Yuridia era mejor que su contrincante.

Aunque el concurso la dio a conocer, la cantante admitió hace algunos años que su estancia en el reality fue “super fea”. De acuerdo con su testimonio, la producción obligaba a los alumnos a hacer cosas para generar más rating.

“Me aplicaron una donde tenía que salir en traje de baño, diciendo en un espejo todo lo que no me gustaba de mí. Mi mamá se asustó mucho porque yo tenía 18 años y estaba la psicóloga de ‘te tienes que poner un bikini, te tienes que poner no sé qué’ y yo en mi p… vida había usado un bikini”, indicó.

Entre otras oscuras revelaciones, Yuridia contó que, presuntamente, había cámaras colocadas en los baños de las mujeres: “¿Dónde quedó la humanidad? Quién sabe”, puntualizó en aquel entonces.

