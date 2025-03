Aranza confiesa que le fueron infiel con un hombre; eso inspiró su tema ‘Para no volver': “Me lastimó mucho”

Ivette Becerra Meza, mejor conocida como Aranza, se alista para ofrecer un concierto el próximo 15 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional. La cantante regresa con su nuevo tema Para no volver, una canción que, aunque no fue escrita por ella, relata un episodio doloroso de su vida.

Aranza revela infidelidad que inspiró Para no volver

En entrevista con Me lo dijo Adela, Aranza reveló que el compositor Carlos Macías escribió la canción inspirado en una experiencia personal de la cantante: su exnovio la engañó con otro hombre.

“Me la escribió basada en una historia que yo viví, de una ruptura de una mujer que sufre por una infidelidad, pero no la engañaron con ella sino con él. A mí me pasó hace más de 30 años. Yo tenía un novio. Estaba muy ilusionada. Hasta pensaba: ‘Me quiero casar con él’ y ¡cuál! Un día me doy cuenta que a él le gustan ellos”. Aranza

Aranza revela infidelidad que inspiró Para no volver y comparte cómo descubrió este engaño. / Instagram: @aranzaoficial

Aranza confiesa cómo descubrió la infidelidad de su ex con otro

La cantante recordó que fue a través de una llamada telefónica que descubrió la verdad sobre su entonces pareja, que tenía una relación con otro hombre.

“Un día me doy cuenta que él tenía una relación. Yo me enteré. Estaba dobleteando, pero a ver, compítele… No se puede. Fue duro. Fue muy fuerte. Lo confronté. Él lo negó y probablemente sigue negándolo. Lamentablemente hay historias así de personas que nunca se aceptan y son muy infelices”. Aranza

Aranza confiesa cómo superó esta infidelidad

Aranza explicó que lo que más le afectó no fue la orientación de su expareja, sino la traición, debido que considera que si él hubiese sido sincero con ella, lo habría comprendido.

“A mí sí me lastimó mucho darme cuenta porque yo soy muy abierta. Hubiera podido hablar y hasta ser su mejor amiga y apoyarlo. El engaño duele”. Aranza

En otra entrevista con De primera mano, Aranza confesó que más tarde logró superar la experiencia y con el tiempo comprendió que su exnovio realmente la quería, pero su orientación sexual terminó por imponerse.

“Me quedé callada porque qué pena. Las mujeres de mi época nos callábamos. Resolvíamos las cosas con los recursos que teníamos. Años después me encontré una persona que me quiso mucho y tuve una relación muy bonita. Me hizo comprender que ese hombre, por mucho que me quisiera, pues su naturaleza se impuso y no pasa nada”.

La cantante Aranza cree que muchas mujeres podrán sentirse identificadas, ya que este tipo de experiencias le han ocurrido a diversas mujeres. Sin embargo, asegura que, por vergüenza, muchas preferían callar este tipo de engaños. Ella prefirió no contarlo, hasta ahora que han pasado casi 30 años de aquel romance. Ahora comprende que, para muchos hombres, cumplir con el rol de “macho” los obliga a vivir de apariencias.

“No sé ahora, pero antes había muchos casos en los que el hombre tenía que asumir el rol de macho, con las botas y el sombrero. Yo soy de Chihuahua, así que imagínate. Era un estereotipo que mucha gente debía cumplir por las exigencias o por la familia, pero tampoco eran felices”, finalizó.

