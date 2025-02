Aranza celebra 30 años de trayectoria con concierto en el Lunario

La cantante repasará sus más grandes éxitos y dará sus versiones de otras cantantes.

Aranza se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional

Aranza es sinónimo de talento y calidad, y justo eso lo veremos este próximo 15 de marzo en su presentación en el Lunario. Será una noche especial para la cantante, pues después de muchas presentaciones en conjunto con otros artistas, es momento de disfrutarla en solitario.

Aranza, cantante / Alex Isunza / TVNotas

En entrevista con TVNotas, la intérprete hace un balance de estos años de carrera: “Jamás me imaginé que la vida me llevaría hasta donde estoy. Sé que no soy una artista que tiene los éxitos radiales, pero vivo feliz con los resultados que he obtenido. Ha sido una carrera increíble que me ha dado grandes satisfacciones”.

Colaboraciones y nuevos proyectos de Aranza

“Llevo varios años cantando con el maestro Carlos Cuevas y todo el equipo de ‘A ritmo de bohemia’. He hecho presentaciones con Ricardo Caballero, pero ahora es momento de hacerlo sola, de recordar esos temas con los que me di a conocer y, sobre todo, estar con el público que no me ha soltado durante todos estos años”.

A lo largo de su carrera, Aranza se ha convertido en un referente de la balada romántica. Por un tiempo cobijada por el maestro Armando Manzanero (QEPD) y ahora de la mano del maestro Carlos Macías, entiende la importancia de resaltar este género: “Estoy agradecida por siempre estar cobijada de grandes compositores y maestros de vida. Ahora, con el maestro Carlos Macías, vienen temas inéditos que en verdad sorprenderán. Es chistoso porque cuando nos conocimos no hicimos click de inmediato, pero después la vida nos juntó y ahora es una persona importante para mí”.

A ritmo de bohemia en el teatro Metropolitan, Ricardo Caballero, Rosy Arango, Carlos Cuevas, Aranza y Rodrigo Cuevas / @AlexIsunza / TVNotas

Una noche mágica en el Lunario: Aranza y su show

“Para este show, quiero que vengan a gozar, a hacer una noche mágica. Hay familias que han crecido junto conmigo y eso es hermoso, es momento de gozar. Este show es para eso, para que la gente disfrute de los grandes temas. Me han pedido otros que no he grabado, pero que ya están contemplados para este show. Hace años hice un disco titulado ‘Te acuerdas’ con temas de los 70 y 80, y creo que también sería una buena idea retomar estos temas tan importantes que la gente me pide, como ‘A la que vive contigo’ y ‘Déjame’, que han sido importantes para mí”.

Aranza presentará “Una noche en vela” en el Lunario el sábado 15 de marzo, y los precios van desde los mil pesos hasta los 2,500.

