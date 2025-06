Samo, integrante de Camila, es hospitalizado de emergencia y sometido a delicada cirugía

Samo, integrante del grupo Camila, encendió las alarmas al dar a conocer que se encontraba hospitalizado y que fue sometido a una delicada cirugía. El cantante reveló sus problemas de salud a través de un video para Instagram.

Samo / Redes sociales

¿Por qué Samo, integrante de Camila, fue hospitalizado de emergencia?

En su clip, Samo, cuyo nombre real es Samuel Parra Cruz, contó que había ingresado al hospital el pasado 10 de junio, ya que tenía programada una cirugía.

Samo, integrante de Camila “Buenos días, mis amores. A mí me tocó dormir en una clínica la noche de anoche. Terminando la gira de Estados Unidos, pero pues, la salud se merma a veces y, pues, hay que cuidarse. El día de ayer tuve una cirugía”

Si bien no explicó la razón de su operación, dejó ver que había sido por algo que, en un principio, no le había generado síntomas, siendo hasta que se sometió a un chequeó médico que pudieron detectar su condición.

“Me hace reflexionar de lo mucho que uno se tiene que cuidar. Sobre todo, estarse chequeando regularmente con los médicos. Aunque no te sientas mal, pues el chequeo con los médicos es importante porque no sabes en qué momento algo te esté pasando y no tengas síntomas, pero bueno”, manifestó.

¿Samo, integrante de ‘Camila’, en peligro de padecer cáncer?

Hace unos momentos, en el programa ‘Ventaneando’ informaron que habían tenido comunicación con el mánager de Samo.

Aunque este último no entró mucho en detalles, dijo que el cantante se sometió a esta operación para prevenir el desarrollo de un cáncer.

¿Cómo se encuentra Samo tras ser operado de emergencia?

Afortunadamente, la cirugía de Samo salió muy bien. En palabras del propio cantante, ahora se enfocará en su recuperación para poder continuar con la gira que tiene planeada por Europa, junto al grupo Camila.

“Me estoy recuperando. Continuamos la gira en Europa. Entonces, terminamos la gira en Estados Unidos, que nos fue increíble. Estos días libres son para recuperarme y nos vamos a España a cantarles”, indicó.

Para finalizar, le agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo que le están brindando en estos momentos tan complicados: “Les mando muchos besos. Cuídense mucho”, concluyó.

El artista acompañó su video con un mensaje en el que motiva a la gente a hacerse chequeos médicos cada cierto tiempo y reitera que la gira por Europa continúa según lo programado: “A veces el cuerpo no avisa, es importante cuidar de nuestra salud, sin salud no podemos hacer nada y tenemos que recuperanos pronto para continuar la gira en Europa”, se lee.

Por supuesto, el post no pasó desapercibido y los fans, incluyendo algunos colegas del cantante, le desearon todo lo mejor para su pronta recuperación.

Samo / Redes sociales

¿Quién es Samo, integrante de ‘Camila’?

Samuel Parra Cruz nació en Boca del Río, Veracruz, México, en 1975.

Desde pequeño, mostró interés por el canto y participaba en el coro de la iglesia que dirigía su padre.

En 2005, se unió a Mario Domm y Pablo Hurtado para formar el grupo ‘ Camila’,

En 2013, salió de la agrupación y comenzó su carrera como solista.

En 2023, volvió a la banda y actualmente están de gira con su ‘Regresa Tour’

