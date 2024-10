Samo, vocalista de ‘Camila’, víctima de un delito y cancela su show

Samo, vocalista de la agrupación ‘Camila’, preocupó a sus seguidores en redes sociales tras dar a conocer que fue víctima de un lamentable robo mientras se encontraba a las afueras de una farmacia.

El cantante se mostró muy molesto por haber tenido que cancelar su show en Estados Unidos luego de que le robaron documentos importantes y parte de su equipo para su presentación.

Samo, vocalista de ‘Camila’, sufre un asalto

A través de su cuenta oficial de ‘X’, antes Twitter, el intérprete de ‘Todo cambio’ relató en un video lo sucedido y pidió a las autoridades mexicanas que se hicieran cargo de este delito.

Samo contó que en la madrugada de este viernes 4 de octubre se dirigía al Aeropuerto internacional Benito Juárez de la CDMX junto a su manager. Sin embargo, al estacionarse en una farmacia, fueron víctimas de un atraco.

El artista describió que los amantes de lo ajeno le quitaron sus documentos, mismos que necesitaba para poder llegar a Nueva York, así como también laptops, discos duros y micrófonos.

“Son la 01:30 de la mañana y me siento lleno de impotencia, nuevamente. Porque (...) teníamos un viaje a Nueva York... Un compromiso con el Festival Amor, que, de verdad, estaba muy ilusionado de ir y cantar con ese público maravilloso … Pero ¡nos asaltaron de nuevo! En una farmacia San Pablo, en el estacionamiento de la farmacia”. Samo

Añadió: ”Sacaron la maleta con los documentos de viaje, que son pasaportes, visas de trabajo y visas de turistas (...) se volvieron a robar la laptop, discos duros, mis micrófonos”.

Samo exige a las autoridades se encarguen de estos robos

Totalmente molesto, Samo exigió a las autoridades que ayuden a que los responsables de este atraco sean castigados. Aseguró que este tipo de actos son “normalizados” y esto ya no debe seguir pasando.

“Creo que en este país hacen falta castigos más severos para que estas cosas no pasen. Porque creo que se normaliza mucho este tipo de actos en este país y me encantaría que los responsables de este robo realmente aparezcan y se les dé la pena que merecen por tomar cosas que realmente no les pertenecen”, concluyo.

Como era natural, cibernautas lamentaron lo sucedido con Samo, ya que estas cosas pasan muy a menudo y no hay repercusión. Además, muchos reprobaron que no haya podido viajar a su compromiso por culpa de los amantes de lo ajeno.

Al momento, Samo reiteró sus disculpas a sus seguidores por la cancelación de su show. Esta no es la primera vez que le sucede al cantante, en julio de este mismo año, denunció un acto similar.

