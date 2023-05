Samo confiesa que su mamá estuvo a punto de abortarlo

Al confesar que su mamá pudo haberlo abortado, Samo le manda un mensaje diciendo: “gracias por la oportunidad (de vivir)”.

Samo abrió su corazón en una reciente entrevista con Isabel Lascurain y reveló que en una conversación de hace casi 5 años con su mamá, ella le hizo una revelación muy impactante y que el cantante nunca había compartido.

A través de una dinámica en la que Isabel le preguntó: “¿qué no has podido resolver de tu infancia?”, Samo respondió que “el rechazo”, y entonces mencionó que ha tenido que lidiar con ello incluso desde antes de nacer, pues la confesión que le hizo su mamá fue que pensó en no tenerlo.

“Me dijo, ‘tú no ibas a nacer’; le dije, ‘¿por qué mamá?’”, “te iba a abortar”, respondió.

Sobre su reacción al saber esto, el integrante de Camila dijo que entiende las razones y no juzgó a su madre por ello, “mi reacción fue, ‘ok, o sea, probablemente lo imaginaba, de manera interna como que lo sabía sin que me lo dijera pero cuando me lo dijo, entendí ciertas cosas que sentía, me dio paz entender”.

Sin embargo, Samo mencionó que ha sido difícil lidiar con el rechazo durante su vida y por eso cree que es lo que no ha podido resolver desde su infancia, “creo que desde ahí hay un momento de rechazo… probablemente desde ahí es algo que yo tengo que trabajar y que probablemente de repente aparece esa parte”.

Samo ha tenido que soportar el rechazo / Instagram: @samooficial

Finalmente, Samo agradeció a su mamá por traerlo al mundo, por la probabilidad que existió de no nacer, “tus razones tuviste, para hacerlo (pensarlo), no te juzgo, y estoy feliz en esto, gracias por traerme, gracias por la oportunidad porque al final estoy (aquí)”, concluyó.