Conductor de ‘Venga la alegría’ explota contra Adrián Marcelo; lo acusa de una terrible traición

El youtuber Adrián Marcelo se consolidó en la industria como una de las personalidades más polémicas. Sin embargo, a lo largo de su carrera, ha tenido fuertes conflictos con otros famosos del medio, tal como Gala Montes.

Ahora, Adrián Marcelo está envuelto en una polémica por las recientes declaraciones de Enrique Mayagoita, conductor de ‘Venga la alegría’, quien recientemente expuso la contundente traición que vivió por parte del regiomontano.

Enrique Mayagoitia

¿Adrián Marcelo traicionó a Enrique Mayagoitia en ’SNserio’?

A meses de que se estrenó la entrevista de Adrián Marcelo con Crista Montes, mamá de Gala Montes, la cual generó total revuelo en las redes sociales y medios de comunicación; el regiomontano volvió a ver enredado en otra fuerte polémica.

Enrique Mayagoitia destapó la terrible traición que vivió por parte del exparticipante de ‘La casa de los famosos México’. El presentador se dijo verdaderamente decepcionado por el comportamiento de su excompañero.

Enrique Mayagoitia

En entrevista en el pódcast ‘La hora del té con Suriel’, Mayagoitia recordó el tiempo en el que compartió foro con Adrián Marcelo en el programa ‘SNserio’. Pese a que ya terminó con su amistad, aseguró que lo consideró un hermano menor y siempre “metió las manos por él”.

“Dos, tres veces metí las manos al fuego por él, porque era irresponsable. De repente se metía sus dulcecitos o lo que sea y se le pasaba de la mano. No llegaba a las juntas o llegaba con los zapatos sucios” Adrián Marcelo

Sin embargo, le causó una total sorpresa enterarse de que divulgó temas personales de él con otras personas. Incluso, pidió a la producción que lo corrieran, lo que consideró una total traición.

“Sentí feo, principalmente, porque cuando yo estaba vulnerable, le confié dos o tres (cosas personales). después me enteré que las usó por atrás, a mis espalda y no me enteré ahí, fue de su boca. Sí hubiera pasado lo que él quería, yo me hubiera quedado sin trabajo.Me estaba traicionando en ese momento”, dijo Mayagoitia.

Enrique Mayagoitia

¿Por qué Adrián Marcelo se fue de ’SNserio’?

Por otro lado, el presentador de ‘VLA’ puntualizó que Adrián Marcelo tomó la decisión de retirarse de ‘SNserio’ debido a que consideró que él era quien le daba éxito al programa.

“Él mismo lo dice: ‘Como no me dieron lo que yo quería, entonces me voy’. Está dando a entender que él se sentía el éxito del programa, y que si él se iba, se iba a acabar y se lo iban a dar”, agregó,

Finalmente, Mayagoitia señaló que ya no retomaría su amistad con Adrián Marcelo, dado que es totalmente lo opuesto a él.

“Estoy dedicado cien por cien a mi familia, a mi trabajo, al ejercicio. Yo no me voy casi nunca de fiesta y soy superfamiliar. Adrián es lo opuesto, yo no fumo mari...” Enrique Mayagoitia

Enrique Mayagoitia

¿Quién es Enrique Mayagoitia?

Enrique Ramírez Mayagoitia, conocido como ‘Kike’ Mayagoitia, es un conductor de televisión mexicano nacido el 21 de febrero de 1986 en Tampico, Tamaulipas. Aunque se graduó como Ingeniero Mecánico Administrador, decidió dejar esa carrera para seguir su pasión por los medios de comunicación.

Inició su trayectoria en 2011 en Monterrey con el programa ‘Dímelo cada mañana’. Posteriormente, se unió a los programas ‘Mitad y mitad’, ‘SNSerio’ y ‘Vivalavi’, lo que lo llevó a ganar popularidad en la televisión regiomontana. En 2023, regresó a la primera empresa en la que trabajó como conductor de ‘Venga la alegría’.

Además de su carrera en televisión, Kike ha participado en competencias de fisicoculturismo. Obtuvo el título de Mr. World México en 2012. Está casado con Cynthia de la Vega, ex Miss Nuevo León 2010, y juntos tienen dos hijos.

