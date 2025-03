Gala Montes reacciona a la entrevista de Adrián Marcelo con su mamá: “Ni parientes somos”

La noche del pasado miércoles 19 de marzo, se filtró que Adrián Marcelo y Crista Montes, mamá de Gala, sí se reunieron para una entrevista en Monterrey. ¡Se volvieron tendencia en las redes!

Luego de que el regiomontano le ofreció 350 mil pesos a Crista en redes sociales por una plática, tal parece que, como te contamos en TVNotas, Crista Montes aceptó y le contó su versión de los hecho a Adrián Marcelo, sin miedo a la repercusión. Nuestras fuentes nos revelaron que Gala demandaría a su mamá si daba la entrevista. También nos contaron que Crista quería más dinero por dar la entrevista.

Crista Montes presume su encuentro con Adrián Marcelo

Pese a que Gala Montes y Adrián han protagonizado fuertes discusiones, no solo en ‘La casa de los famosos México’, sino también en sus respectivas redes sociales. Crista Montes tomó la decisión de contar por qué del distanciamiento entre ella y su hija con el regio.

Tras hacerse viral la foto de Adrián Marcelo y Crista Montes en plena plática, la mamá de Gala no tardó en hacer público su encuentro. Incluso, manifestó que fue “una gran experiencia” hablar con el youtuber.

“Una gran experiencia. El señor Adrián Marcelo en toda la extensión de la palabra. No cabe duda que la historia la cuentan las cámaras”. Crista Montes

En cuanto a la posible demanda de Gala Montes por aceptar esta entrevista, la señora manifestó que “no hay que adelantarse”.

“Estoy en Monterrey llegando al Hotel estuve con el señor Adrián Marcelo… Pues no sé (si me va a demandar). Hay que averiguar si lo dijo ella. No nos adelantemos”, dijo en en un en vivo.

Crista Montes es la mamá del año 🏆

¿Cómo reaccionó Gala Montes de la entrevista entre Adrián Marcelo y su mamá?

La noticia de que Crista Montes aceptó la propuesta de Adrián Marcelo no pasó desapercibido para nadie. Incluso, Joanna Vega-Biestro protagonizó una guerra de declaraciones con la mamá de Gala, por esta misma razón.

No obstante, los internautas estarían a la espera de la reacción de Gala Montes. Sin embargo, la también cantante no se ha pronunciado a esta controversial situación.

Aunque en su cuenta oficial de Instagram lanzó algunas publicaciones que fueron consideradas como indirectas a su mamá, Crista Montes.

Y es que en un post compartió algunas fotografías de sus vacaciones en Amsterdam, pero lo que llamó la atención es que añadió a esta publicación la canción de ‘Los tigres del norte’ de nombre: ‘Ni parientes somos’.

Como era natural, sus seguidores no tardaron en reaccionar a este post. La mayoría comentó un mensaje en apoyo a la actriz.

Estos fueron algunos comentarios en redes sociales:

“ Tus curitas nunca te vamos a dejar !!! Que ni parientes somos, pero te llevamos en el alma, en la mente y corazón! “.

“Estamos contigo hermosa, te mando un fuerte abrazo. Dios te dé fortaleza.”.

“Tú vales muchísimo más que 300 mil miserables pesos, tqm Galita”,

“res una mujer con muchos y la gentuza lo sabe! Pero nunca podrán contigo mi niña!!”.

“Lo que no sirve, adiós! duele, pero será lo mejor! Aquí estamos tus curitas para ti, por SIEMPRE”,

“Hasta tu mamá te traiciona con adrian marcelo”,

Por su parte, Crista Montes todavía presume lo bien que la pasó con el equipo de Adrián Marcelo. ¿Negoció los 350 mil pesos?