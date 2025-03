Hermana de Gala Montes señalada de ser dama de compañía; ella admite: “Tenía que mantener a mi hija”

La familia Montes sigue en el ojo del huracán. Tras la reciente entrevista entre Crista Montes y Adrián Marcelo, ahora surge una nueva controversia que involucra a Krista ‘Beba’ Montes, hermana mayor de la actriz y cantante, Gala Montes.

En las últimas horas, en la red social X (antes Twitter), un usuario difundió información que señala que Beba Montes trabajó supuestamente como dama de compañía en un restaurante-bar.

Según la publicación, el establecimiento organiza eventos nocturnos para adultos, y por si fuera poco, se compartieron supuestas pruebas del pasado de la hermana de Gala.

En el material difundido hay imágenes y conversaciones anónimas en las que se sugiere que Beba presuntamente cobraba hasta 5 mil pesos por servicios privados.

Krista Montes admite su pasado: “Tenía que mantener a mi hija”

Ante la viralización de estos señalamientos, Beba Montes rompió el silencio y supuestamente ante el temor de que su mamá divulgara esa información en la entrevista con Adrián Marcelo, terminó por admitir en una transmisión en vivo que, en efecto, trabajó en dicho lugar, aunque defendió su decisión argumentando que su prioridad era el bienestar de su hija.

“Sí, trabajé ahí. Tenía que mantener a mi hija y lo hice de la manera en que pude. No le debo explicaciones a nadie”, expresó la hermana de Gala Montes en respuesta a los comentarios en redes sociales.

“Trabajaba en un restaurante de niñas porque al rato lo va a sacar la p*nche ardida, sí fui p*t¡t@ como dices, fui una p*tit.@ de esas porque mi reina, no ganaba el dinero que ganaba mi hermana y yo tenía que mantener a mi hija y a mí nadie me ayudaba, entonces fue lo que encontré en ese momento y me vale p*t0. A mi nadie me dio de tragar, ni ustedes ni ella ni nadie”, refirió molesta ante los malos comentarios de su pasado.

Beba Montes encuentra trabajo en la televisión

Desde que Beba se reconcilió con su hermana Gala y ambas se pelearon con su mamá, Crista Montes, Beba ha ganado seguidores y la simpatía del público, por lo que ahora consiguió trabajo en la televisión siendo parte del reality ’Tentados por la fortuna’ de TV Azteca.

En medio del escándalo, usuarios de redes sociales ya están pidiendo que Beba no sea parte del elenco, pero al parecer el reality ya fue grabado.

