Mamá de Gala Montes sorprende al revelar quién es su hija favorita, ¡sin titubear responde!

La mamá de Gala Montes, Crista Montes, ha ganado popularidad como influencer gracias a sus transmisiones en vivo, donde logra una conexión auténtica con sus seguidores. Durante estos espacios, las preguntas sobre su vida personal y sus conflictos con sus hijas, Gala y Beba Montes, son constantes. En una ocasión reciente, los internautas le preguntaron sobre quién es su hija favorita, y para sorpresa de muchos, Crista tuvo una respuesta clara.



De acuerdo con Crista, todas las madres sienten cierto favoritismo por algún hijo, y esta no siempre es una decisión consciente, sino que a veces “los hijos las eligen a ellas”. En su caso, comentó que tuvo la suerte de ser elegida. Crista no titubeó al mencionar a su hija favorita: es Gala.

Mira: Gala Montes sorprende con su radical cambio de look y divide opiniones en redes sociales

Crista Montes, mamá de Gala / Instagram: @sargentomatute

¿Por qué Gala es su hija favorita?

Crista explicó que desde pequeña, Gala buscaba su compañía y disfrutaba pasar tiempo con ella. En contraste, su otra hija, Krista, conocida como Beba Montes, prefería mantener cierta distancia.

“Claro, mi hija favorita era Gala, siempre, toda la vida. Y no solo yo, todas las mamás tenemos un hijo favorito. No es que lo escojas, es con quien congenias más, y es porque el hijo te escoge a ti. A mí me escogió Gala. Desde chiquita quería estar conmigo”. Crista Montes

Añadió: “A Kris no le gustaba estar conmigo, y no porque no quisiera, sino porque ella no quería. Ok, Kris no quiere, Gala quería más, pues yo me divertía más con Gala. Yo disfruté mucho con Gala, congeniaba mucho. Ella me escogió a mí”, expresó.

Crista Montes asegura que respeta la distancia que han puesto sus hijas

“Gala me eligió”, afirmó Crista con orgullo al describir el vínculo especial que comparte con su hija. Sin embargo, también enfatizó que respeta los espacios que sus hijas deciden mantener. En estos momentos, mientras Gala avanza en su carrera artística y prefiere mantener la distancia. Crista comprende que el distanciamiento es necesario.

“Hasta donde me permitan”, aclaró Crista, indicando que, aunque la relación con Gala es fuerte, siempre han existido límites que ella respeta.

“Si ninguna hubiera querido, adelante, hasta donde mis hijas quieran. Yo sabía que Gala iba a querer su espacio, como ahora, y adelante”, confesó respecto a la situación actual de distanciamiento con sus hijas.

Mira: ¿María José no quiere colaborar con Gala Montes?, así reaccionó cuando la cuestionaron sobre un dueto

Archivo y redes sociales

Critican a mamá de Gala Montes por decir quién es su hija favorita

Las declaraciones de Crista generaron controversia en redes sociales y dividieron opiniones entre los internautas. Muchos no estuvieron de acuerdo con su postura.

“Eso no es cierto, yo tengo hijos y los quiero por igual”, comentó una persona. Otros expresaron preocupación por Beba: “Qué fuerte y triste para la Beba escuchar esto. Se nota que ella lo intuía, pero escucharlo de su madre es duro”. Otro usuario comentó: “Nunca tenemos hijos favoritos; a todos se les ama igual con sus diferencias”.



Por otro lado, hubo quienes intentaron comprender el contexto: “Espero que ahora sí entiendan por qué Beba es como es con su mamá. Aunque Gala esté distanciada, siempre dice que la persona que más ama es su mamá”.

Mira: Karime confronta a Marie Claire por salir con Gala Montes; le dice: “Podemos ser las tres”