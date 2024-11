Adrián Marcelo vs. Gala Montes: el nuevo ataque a la cantante de ‘Tacara’ este 20 de noviembre: “horroroso”

El drama entre Adrián Marcelo y Gala Montes aún continúa. En esta ocasión, el regiomontano se burló del físico de la actriz, utilizando el cruel apodo que le pusieron algunos internautas por su forma de comer en ‘La casa de los famosos México’.

Todo ocurrió en una reciente entrevista para el pódcast ‘RG La deportiva’. Los entrevistadores comenzaron a hablar de la también cantante y su nueva canción ‘Tacara’.

Durante la conversación, uno de los presentes le preguntó a Adrián Marcelo sobre el nombre de la famosa, pues, aparentemente, no sabía quién era: “La señora esta, la grandota. Recién la vi ahora, ¿cómo se llama?”, dijo uno de los conductores.

Ante esto, el regiomontano le comentó que se llamaba “Gula Montes”. Lejos de corregirlo, el presentador se refirió a la joven con ese apodo, provocando mucha controversia en redes sociales.

¿Por qué llaman “Gula” a Gala Montes?

Los fanáticos de Adrián “bautizaron” a Gala Montes como “Gula” por su forma de comer en ‘La casa de los famosos México’. Según ellos, la actriz se “devoraba” toda la comida de la casa, sin tomar en cuenta al resto de sus compañeros.

Si bien la celebridad no se ha pronunciado directamente sobre este “apodo”, ha dicho en reiteradas ocasiones que no le interesa las críticas sobre su físico y hasta le ha aconsejado al público que no se deje llevar por los malos comentarios de la gente.

“Mira, me puedes llamar loca, me puedes decir lo que tú quieras, pero hablar del físico de las personas, eso no, señores. Eso es de la época isabelina. Criticar cuerpos ajenos no. Y, la verdad, sí estoy molesta, creo que cada quien tiene lo que se merece”, dijo en su momento.

Gala Montes sosteniendo un micrófono / FB: Gala Montes

Adrián Marcelo reacciona a la canción de Gala Montes

En la entrevista, el influencer también habló sobre ‘Tacara’, el sencillo de Gala Montes. Tras llamar “Gula” a la artista, uno de los presentadores aseguró que el tema era “horroroso” y no se explicaba por qué se había hecho tan viral.

Ante esto, Adrián mencionó que, hasta donde sabía, era un “himno feminista”. Si bien no comentó nada “malo” de la canción, dejó ver que también siente cierto desagrado por la melodía.

“Lo que he escuchado es que es un himno al feminismo. No (la hizo por mí), esa canción ya existía. Sí (la hizo un sordo). (La hizo) un tecno industrial. Ni siquiera lo metería en un tema de música”, expresó.

Adrián Marcelo sonriendo / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes y Adrián Marcelo están peleados?

A lo largo de su estancia en ‘La casa de los famosos México’, Adrián Marcelo y Gala Montes tuvieron varios encontronazos. No obstante, el más grave fue el pleito que derivó en la salida voluntaria del regiomontano.

En el recordado conflicto, Gala acusó a Adrián de violentarla desde el inicio del reality, algo que hasta hoy ha negado el regiomontano.

Tras finalizar el show, las celebridades se enfrascaron en una guerra de dimes y diretes. En diversas ocasiones, la actriz ha dicho que el regiomontano es agresivo y misógino.

Como respuesta, Adrián ha dicho que la también cantante es alguien “inestable” a raíz de su “falta de atención paternal”. Esto, en referencia a los problemas que la famosa ha tenido con su mamá en los últimos meses.

