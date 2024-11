Gala Montes explota contra las críticas por su forma de cantar: “¡¿Hasta cuándo va a pasar?!”

Tras la popularidad obtenida por participar en la temporada más reciente de ‘La casa de los famosos México’, Gala Montes, quien fue la tercera finalista, se ha enfocado en su carrera como cantante, algo que ha generado tanto buenos comentarios como críticas en su contra.

Actualmente, la joven está promocionando su sencillo ‘Tacara’, del género urbano, que habla sobre las injusticias que sufre la mujer en México. Aunque ha sido elogiada por el mensaje de su tema, algunos no han dudado en afirmar que, además de aprovecharse del movimiento feminista, no canta bien.

Algunos comentarios que se leen en redes son:

“Qué voz tan más horrible”

“Alguien que le diga que no tiene talento”

“Sus fans deben de estar sordos”

“Ni debería llamarse artista”

“No sé por qué se cree cantante”

“Solo se cuelga del movimiento feminista”

Gala Montes / Archivo TVNotas

Checa: Adrián Marcelo ¿analizó a Gala Montes? Despotrica contra ella hablando hasta de la infancia de la actriz

Gala Montes le responde a sus detractores

En un reciente encuentro con la prensa, Gala Montes afirmó que se encuentra muy feliz por todo el éxito que ha logrado desde su salida de ‘LCDLFMX’

Al preguntarle sobre su música, la joven comenzó a cantar "¿Hasta cuando va a pasar?”, fragmento de su tema ‘Tacara’, y aseguró que, sin importar las críticas, seguirá con su carrera de cantante, pues ella misma “paga” por hacer su música.

“Entre más luz, más oscuridad. Soy una persona que le gusta la música, amo la música. No la voy a dejar de hacer porque ustedes me dicen. Yo la hago porque yo la pago. Ahora resulta que me van a decir qué tengo que cantar. Si no, páguenmela ustedes. ¿Cómo ven?” Gala Montes

También mencionó que ahora está en busca de hacer nuevos proyectos: “Quien quiera contratarme, llámenme. Yo quiero trabajar. Quiero hacer billetes”, dijo.

Te podría interesar: Arath de la Torre sí se molestó con Gala y Karime; tomó drástica decisión tras conflictos con el team ‘Mar’

Gala Montes habla sobre su salida de ‘La señora presidenta’

Durante el encuentro, un reportero le preguntó el motivo por el que dice estar en busca de trabajo cuando, en su momento, dijo que había dejado la obra ‘La señora presidenta’ por complicaciones en su agenda.

En respuesta, la actriz simplemente expresó que hablaría de eso “en otra ocasión”, afirmando que no hubo problemas con Alejandro Gou, productor de la puesta en escena.

“De hecho yo quiero ir a verla. El papel que hace Arath está buenísimo. De verdad, se van a divertir. Va a ser una producción impresionante y estoy muy orgullosa de que Arath va a estar allí”, manifestó.

Garime no aparecieron en el poster / Twitter

¿Gala Montes se salió de la obra ‘La señora presidenta’ por diva?

Hace algunos días, el periodista Gustavo Adolfo Infante reportó que Gala Montes y Alejandro Gou tuvieron algunos desacuerdos. De acuerdo con el periodista, la actriz no estaba conforme con su papel en la obra, aunado a que solo quería aparecer en el estreno.

“Le dijo Gala ‘¿Sabes qué?, si quieres, yo hago el estreno y después metes a alguien que me sustituya y ya no vengo yo, pero me anuncias todo el tiempo. Lo que pasa es que me voy a dedicar a mi carrera como cantante’. Gou le dio las gracias”, contó.

Cabe destacar que, en la edición 1444 de tu revista TVNotas, una fuente cercana a la producción relató que a Gala y Briggitte se les había subido el ego tras la popularidad obtenida durante su participación en ‘LCDLFMX’.

“Karime es la única que no ha tenido roces con ninguno. Las otras dos sí están un poco alzadas por el ego”, mencionó. De igual forma, señaló que Mario Bezares se molestó al saber que Arath estaría en el papel protagónico ¿Comienza el fin del ‘team Mar?.

Mira: Adrián Marcelo no suelta a Gala Montes; la tacha de “cínica”