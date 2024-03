Kike Mayagoitia rompe el silencio sobre las acusaciones de si obligó a ab0rt4r a una ex

Por primera vez, en exclusiva para TVNotas, el conductor de ‘Venga la alegría’, Kike Mayogoitia, de 38, le responde a la influencer Brenda Zambrano, de 30, luego de que saliera a la luz pública supuesta información que asegura que Kike sería el exnovio de Brenda que ella aseguró que la obligó a ab0rt4r.

El pasado 18 de febrero, la modelo confesó en una entrevista en el canal de “Un tal Fredo” que su expareja, sin mencionar nombres, la había obligado a ab0rt4r. Luego, fue el reportero Gabriel Cuevas quien reveló la identidad.

En entrevista, Kike nos dijo: “No soy persona de escándalos. Nunca van a encontrar una foto mía encuerado o borracho en ninguna parte. Cuando ingresas a este medio, lamentablemente, comienzan a inventar cosas. Por ejemplo, han dicho que cuando estaba en Multimedios era amante del director. Luego, amante del productor. Comentaron que me casé con Cynthia para guardar las apariencias y hasta han publicado que la he engañado (ríe)”.

Brenda Zambrano y Julieta Grajales si tuvieron una enemistad

“El que una persona salga y diga una mentira más, me tiene sin cuidado. Ese tipo de declaraciones que hizo esta chica, se tienen que comprobar. Quien decide odiarte, aunque salgas y demuestres pruebas, te seguirá odiando. Y, como no existen pruebas, mejor les aconsejo que no pierdan el tiempo en inventar cosas que jamás pasaron”.

“Claro que la conozco. Trabajamos juntos hace como diez años (2014) en un programa de Multimedios. Tiene mucho tiempo que la conocí. Era un reality de citas para encontrar el amor. Salí con ella y con 58 más (ríe)”.

Kike y Brenda se conocieron en el reality de citas

Kike y Brenda se conocieron en el reality de citas, ‘Mitad y mitad’, de Multimedios

Mayagoitia aclaró que conoció a Zambrano en el reality de citas Mitad y mitad, de Multimedios. Y señaló que todo es un modus operandi para que la influencer obtenga proyectos.

“Tuvimos varias citas dentro del reality, pero ya pasó. No puedo controlar lo que digan después de ese programa. Yo no voy a caer en ningún chisme. No me interesa generar polémicas de nada”.

“Ese modo de mantener la fama está bien y es respetable. Les ha funcionado para conseguir proyectos. Sin embargo, hay perfiles para eso y el mío no va por ahí. Quien decide odiarte, aunque salgas y demuestres pruebas, te seguirá odiando, porque así lo decidió”.

Kike Mayogoitia sonriendo con camisa azul / Brenda Zambrano con top blanco / Redes Sociales

“No vale la pena hablar de ese tema, porque todo es un chisme . No puedo salir a hablar cada que me inventen cosas. No tengo tiempo de darle cuerda a lo mismo. Nadie me conoce más que mi familia. Ellos sí saben el hombre que soy”.

Además, el conductor de Venga la alegria revelo que su esposa, Cynthia de la Vega, y él, supuestamente tienen demandado a Alfredo Cantú, mejor conocido como “un tal Fredo” por haber hablado mal de ellos.

“De hecho, debo confesar que mi esposa tiene demandada en Monterrey a esa persona que entrevistó a Brenda, precisamente por haber hablado mal de nosotros. La gente que vio esa entrevista podrá observar que él no dice mi nombre, ni el de mi esposa. No puedo demandarlo, porque en ningún momento me mencionan”.

Recientemente, VLA presentó a Luz Elena González, Jimena Longoria y Enrique Mayagoitia como sus nuevos conductores

“Si en esa entrevista hubieran dicho ‘Kike Mayagoitia’ fue quien hizo eso, entonces sí me hubiera ido a lo legal. Sin embargo, esa persona fue muy lista y se asesoró bien. No me mencionó nunca”.

Buscamos a Brenda Zambrano para conocer su punto de vista pero, al cierre de la edición 1414 de TVNotas no contestó.

