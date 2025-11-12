¡Mariana Echeverría ‘regresa’ a Me caigo de risa! Así reaccionó Faisy al momento inesperado ¿se fue del foro?

La audiencia quedó sorprendida con el ‘regreso’ de Mariana Echeverría a ‘Me caigo de risa’. En una de las recientes transmisiones del programa de comedia, la conductora se hizo presente entre sus compañeros y el momento no pasó desapercibido para nadie. ¡Hasta Faisy reaccionó! ¿Se molestó? Esto fue lo que hizo el conductor del programa tras esta inesperada situación.

Cabe recordar que Mariana Echeverría causó total polémica por su salida de ‘Me caigo de risa’. En un principio se desconocían los motivos. Sin embargo, en TVNotas te contamos cuál fue la razón por la cual la conductora se fue del programa. ¡Terminó mal con Faisy!

Mariana Echeverría / Redes sociales

Te puede interesar: Mariana Echeverría, tras incidente de su hijo con Óscar Jiménez, llora una muerte: “La vida es prestada”

¿Qué pasó entre Faisy y Mariana Echeverría y por qué salió de Me caigo de risa?

En TVNotas te contamos que Mariana Echeverría protagonizó un fuerte encontronazo con Faisy, lo que ocasionó su salida de ‘Me caigo de risa’. Incluso, el mismo conductor dejó claro que “no volvería a trabajar” con la también exparticipante de ‘La casa de los famosos México’.

Tiempo después, Echeverría contó en un live que su enemistad con Faisy comenzó luego de que se sintió “humillada” en ‘Faisy nights’. Confirmó que tuvieron una discusión, tal como te lo contamos en TVNotas. ¡Le dijo que estaba hormonal por su embarazo!

Mariana Echeverría y Faisy en Me caigo de risa / Archivo TVNotas, @galavision e internet/

“Tuvimos una discusión, Faisy y yo, sí, la tuvimos. Yo estaba embarazada, me dijo que estaba hormonal, nos enojamos, lloré mucho tiempo. Tiempo después, perdí al bebé y le echaron la culpa a él”. Mariana Echeverría

“El chiste es que se pidió mi salida porque al final él no quería grabar conmigo… Al final el programa ya no tenía la misma chispa, entonces al final, la producción decidió sacarme de ahí”, agregó.

Mariana Echeverría y Faisy / Archivo TVNotas, @galavision e internet

No te pierdas: Mariana Echeverría enciende las alarmas; comparte momentos angustiantes con su hijo: “Se empezó a ahogar”

¿Mariana Echeverría regresó al especial de Me caigo de risa?

Luego en la edición de agosto de este año en TVNotas una fuente cercana a la producción del programa nos contó que Faisy puso un ultimátum ante la insistencia de que Mariana Echeverría regrese a ‘Me caigo de risa’. De acuerdo con la fuente, los ejecutivos la querían reincorporar, pero el conductor de ‘La familia disfuncional’ se opuso rotundamente.

“Faisy pegó el grito en el cielo cuando mencionaron la posible incorporación de Mariana. En cuanto se enteró, dijo que no estaba de acuerdo. Se opuso y mencionó que no la quería en el programa ni pisar el mismo escenario que ella. Que cómo iba a trabajar con alguien que dijo pestes de él. Puso un ultimátum con la clásica frase: ‘¡O ella o yo!’. Me queda claro que la guerra sigue cantada y no tendrá final” Fuente TVNotas

Ahora, en la reciente transmisión del especial de ‘Me caigo de risa’ por su capítulo 11 de la temporada 11, causó revuelo la ‘aparición’ de Mariana Echeverría en una de las dinámicas del programa.

Faisy no quiere que Mariana Echeverría regrese a ‘Me caigo de risa’ / Archivo TVNotas, @galavision e internet

Todo sucedió en el juego de nombre ‘De rebote’, en la participación de Caro y Poncho Borbolla trajeron a la dinámica a Mariana Echeverría, lo cual desató la reacción de todos los presentes.

El reto consistía en que los comediantes mencionaran el nombre de una actriz mexicana y su compañero debía completarlo con el apellido. Durante una de las rondas, Caro mencionó el nombre “Mariana” y, tras unos segundos de duda, Poncho Borbolla contestó: “Echeverría”.

Como era natural, Borbolla, el público, así como algunos integrantes de ‘La familia disfuncional’ reaccionaron sorprendidos y después no pudieron contener la risa. Aunque lo que más llamó la atención fue la respuesta de Faisy en plena dinámica. ¿Qué fue lo que dijo?

Poncho Borbolla mencionó a Mariana Echeverría en una de las dinámicas de Me caigo de risa. / IG: @marianaecheve / Me caigo de risa

Mira: Mariana Echeverría presume su actual figura a meses de dar a luz a su segundo bebé: “Lo abrazo con gratitud”

¿Cómo reaccionó Faisy a la ‘aparición’ de Mariana Echeverría en ‘Me caigo de risa’?

Pese a que Mariana Echeverría y Faisy no sostienen una buena relación, el titular de ‘Me caigo de risa’ sorprendió a todos con su reacción al escuchar el nombre de su antes compañera de foro. ¡Esto fue lo que pasó!

Luego de que Borbolla no pudo evitar decir el apellido de la exparticipante de ‘La casa de famosos México’, Faisy comenzó a reírse y señaló que esa respuesta ¡valió punto doble!

“Puntos al doble”, comentó Faisy con tono aparentemente irónico.

Faisy reacciona al ‘regreso’ de Mariana Echeverria a Me caigo de risa. / IG: @marianaecheve / Me caigo de risa

Como era natural, usuarios no tardaron en dar su opinión sobre este polémico momento. La mayoría mencionó que sería una verdadera sopresa que Mariana regrese al programa, así como otros señalaron que Fasiy tuvo una excelente reacción al escuchar el nombre de la famosa.

Al momento, Mariana Echeverría, esposa de Óscar Jiménez, no se ha pronunciado a la mención que tuvo en ‘Me caigo de risa’. ¿Será que va a regresar?

Así fue el momento: