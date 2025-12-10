Mau Nieto denuncia intento de asalto en plena carretera y ¡muestra el momento exacto! VIDEO

El comediante y conductor mexicano Mau Nieto, integrante del programa Me caigo de risa, denunció a través de sus redes sociales un violento intento de asalto. El hecho, que fue compartido en un video mediante sus redes sociales, generó preocupación entre internautas y seguidores del artista. ¿Qué sucedió exactamente?

Mau Nieto se pronunció sobre la polémica con Ricardo O’Farrill / Instagram: @maunieto

¿Cómo fue el intento de asalto que denunció el conductor Mau Nieto?

De acuerdo con lo relatado por Mau Nieto en su cuenta oficial de Instagram, su psiquiatra circulaba por el kilómetro 55 de la carretera federal Cuernavaca cuando una camioneta blanca se colocó a la orilla del camino para interceptarlo.

En cuestión de segundos, tres hombres armados, vestidos de negro, descendieron del vehículo para obligar al conductor a detenerse. En el material audiovisual se observa cómo el psiquiatra de Nieto reacciona con rapidez y logra escapar, cruzando hacia el carril contrario y alejándose a gran velocidad, evitando un desenlace trágico.

El video, que Mau Nieto compartió en su cuenta de Instagram, ha generado miles de comentarios de seguidores que expresan su solidaridad y preocupación frente al impactante hecho.

Mau Nieto denuncia asalto a su psiquiatra, VIDEO / IG: maunieto y canva

¿Cómo fue el asalto que sufrieron Los Ángeles Azules en una carretera de México?

En este 2025, la famosa agrupación de cumbia, Los Ángeles Azules, reportaron que fueron víctimas de un asalto en el kilómetro 61 de la carretera México-Puebla. Dicha situación sucedió el 9 de mayo.

“ Queremos informar que el pasado viernes 9 de mayo, al regresar de nuestro show realizado en Tabasco, el camión que transportaba nuestros instrumentos y equipo de audio fue asaltado por un falso retén en el km 61 de la carretera México–Puebla (dirección CDMX) ”, escribieron en sus redes sociales oficiales.

Por suerte, ningún miembro de la agrupación se encontraba dentro del vehículo cuando ocurrió el asalto, lo que permitió evitar un incidente de mayores consecuencias. Aun así, el hurto implicó una pérdida considerable de su equipo de trabajo.

Los Ángeles Azules enfrentan una demanda por presuntamente usar arreglos sin permiso en discos como “Cómo te voy a olvidar”. / IG: @angelesazulesmx

¿Quién es Mau Nieto?

Mauricio Nieto, mejor conocido como Mau Nieto, es un humorista, conductor y creador de contenido originario de la Ciudad de México, donde nació en 1985. Hoy en día es considerado uno de los comediantes de stand-up más destacados de la escena actual, gracias a su humor irreverente, su enfoque en situaciones cotidianas y su habilidad para conectar con las audiencias jóvenes.

Su incursión profesional en el stand-up comenzó cerca de 2012, cuando empezó a presentarse en bares y pequeños foros de la capital, espacios donde fue ganando notoriedad por su estilo directo y su fuerte presencia sobre el escenario.

En 2014 logró entrar a la televisión nacional, lo que incrementó significativamente su visibilidad. Con este impulso, Mau Nieto fortaleció su comunidad de seguidores y llevó su comedia a teatros, auditorios y distintas giras por el país.

A partir de 2023, se sumó al elenco de la llamada “familia disfuncional” del programa Me caigo de risa, uno de los shows de entretenimiento más vistos de la televisión mexicana.

