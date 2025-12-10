Detienen a colaborador de ‘La más draga’ ¡habría puesto en riesgo la vida de un menor, dicen! Esto se sabe

A unos días de que se emita la gran final de la séptima temporada de ‘La más draga’, trasciende que uno de sus colaboradores fue detenido el pasado martes 9 de diciembre en Monterrey. Esto es todo lo que se sabe del caso.

¿Qué colaborador de ‘La más draga’ fue detenido?

Hace unas horas, se dio a conocer que ‘Veneno’ de ‘La más draga’ había sido arrestado. De acuerdo con los primeros reportes, el modelo, Antonio Mendoza, fue detenido por viajar en una camioneta con placas que no correspondían al vehículo.

El hecho ocurrió en la colonia Cerro Azul. Las cámaras del lugar identificaron una camioneta que iba a exceso de velocidad en un área escolar. Las autoridades notaron que la matrícula era de la Ciudad de México, cuando todavía tenía el nombre de Distrito Federal.

La policía interceptó el coche y arrestó al hombre. Durante la operación, notaron que un menor de edad viajaba con él. El pequeño fue resguardado por la policía de la mujer. Posteriormente, fue entregado a sus familiares.

Se desconoce qué relación tendría el niño con la celebridad. Se especula que podría ser su hijo. No obstante, todavía no hay nada confirmado. En tanto que la producción de ‘La más draga’ no ha hecho un pronunciamiento oficial y solo ha usado las redes para promocionar la gran final de la séptima temporada.

¿’Veneno’ de ‘La más draga’ está en la cárcel?

Todo parece indicar que Antonio Mendoza ya fue liberado. Y es que hace poco reapareció en redes sociales. A través de una historia de Instagram, mostró las instalaciones del ministerio público y explicó que su detención se derivó de un malentendido.

“Quiero que sepan que todo bien. No muestro la cara porque ando bien feo, bien apestoso, pero quiero que sepan que todo bien. Lo que pasó es que contraté a un gestor para que le sacara las placas a mi camioneta y el gestor hizo las cosas mal. Le puso unas placas que no eran”, puntualizó.

Relató que las autoridades lo detuvieron al captarlo por las cámaras del C4: “Corrieron las placas y vieron que tenía reporte de robo. Yo no cometí ninguna falta”, indicó, afirmando que las autoridades lo trataron con respeto.

¿Quién es ‘Veneno’ de ‘La más draga’?

Antonio Mendoza es un bailarín, modelo y conductor que llegó a trabajar para el canal de Multimedios. Se hizo mayormente conocido por su papel como ‘Veneno’ en varias temporadas de ‘La más draga’. Es de origen regiomontano y nació el 9 de octubre de 1989, por lo que actualmente tiene 36 años.

Siempre ha sido muy hermético en cuanto a su vida privada. Sin embargo, diversos medios reportan que estaría casado con una mujer aún de identidad desconocida y tendría un hijo.

