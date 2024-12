Exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ conducirá la séptima edición de ‘La más draga’

Tras su exitosa participación en ‘La casa de los famosos México, Karime Pindter se incorpora a la nueva temporada de ‘La más draga’, la cual tentativamente se estrenará en algún punto del 2025.

La noticia fue dada a conocer por la cuenta de X (antes Twitter) “La Más Drag Queen Oficial”, la cual se dedica a compartir noticias relacionadas con el famoso e icónico concurso.

“La Matrioshka será la conductora del ‘Séptimo Sello’ la nueva temporada de @Lamasdraga”, informaron.

Si bien esto no ha sido confirmado por las cuentas oficiales del concurso y la influencer no ha hecho comentarios al respecto. No obstante, el anuncio causó mucho revuelo en redes sociales.

La Matrioshka será la conductora del “Séptimo Sello” la nueva temporada de @Lamasdraga 👁️⚡️❤️‍🔥@mexico_alminuto Karime Pindter pic.twitter.com/RqJzmSoRVt — La Más Drag Queen Oficial (@lamasdragafans) December 18, 2024

Mira: La más draga: Nos cuentan los secretos del reality ¡y soporten!... hay una sorpresa TVNotas

Así reaccionaron los internautas ante la posible participación de Karime Pindter en ‘La más draga’

En internet, algunos usuarios se han mostrado emocionados ante la posible participación de Karime Pindter en ‘La más draga’, mientras que otros tienen sus dudas sobre cómo sería su colaboración.

Algunos comentarios que se podían leer en redes sociales son:

“Pensé que Maca era la peor decisión de conductora, pero se superaron”

“Esta temporada si toca ver”

“Nunca he visto ‘La más draga’ y ahora la veré porque mi Karime estará ahí conduciendo”

“La verdadera Matrioshka pinta a éxito”

“Gracias por darle la oportunidad, lo agradecemos mucho y lo va a hacer muy bien”

“Pésima decisión”

“Será todo un éxito”

Cabe destacar que, hace algunos días, Karime confesó en entrevista que tenía un “súper proyecto” para 2025. Si bien no dio detalles, muchos intuyeron que hablaba de ‘La más draga’, pues también señaló que iniciará el año con una “súper conducción”.

Karime Pindter / Redes sociales

‘La más draga’ habría dado señales de la participación de Karime Pindter

Según algunos usuarios, era “más que obvia” la participación de Karime Pindter, pues los organizadores del concurso la apoyaron cuando llegó a la gran final de ‘La casa de los famosos México’.

Recordemos que la influencer consiguió el segundo lugar en el reality. Tras su triunfo, la celebridad trabajó en diversos proyectos como ‘LOL’. De igual forma, tuvo su propio especial de comedia, el cual está disponible en la plataforma de Paramount +.

Karime Pindter / Redes sociales

Checa: La más draga: ¿Quiénes son las finalistas de ‘Solo la más’?

¿Qué se sabe sobre la séptima temporada de ‘La más draga’?

A mediados del pasado septiembre, se abrieron las audiciones para escoger a las nuevas “feminosas” que competirán por ganarse la corona en la nueva temporada de ‘La más draga’.

El casting fue transmitido en redes sociales y se le dio la oportunidad al público para que escogiera a su favorita.

Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta de su estreno, pero se cree que será a mediados del 2025.

Te recomendamos: La más draga ‘Solo las más’: Esta es la participante eliminada del tercer episodio