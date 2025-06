Karime Pindter expone a Gala Montes y revela el verdadero motivo que casi destruye su amistad

La industria de espectáculo y las redes sociales volvió a arder luego de que Karime Pindter, una de las figuras más queridas de La casa de los famosos México, decidiera contar su verdad sobre el polémico distanciamiento que vivió con Gala Montes.

Durante su visita al programa de YouTube Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, la también influencer dejó claro que no hubo peleas ni traiciones, como muchos fans especulaban, pero sí confesó que las diferencias personales y los malentendidos afectaron el vínculo que ambas formaron dentro del reality.

¿Por qué se distanciaron Karime Pindter y Gala Montes tras La Casa de los Famosos México?

Karime reveló que tras salir del show las cosas no fueron tan sencillas como se esperaba. Aunque el plan era que las integrantes del famoso “team Mar” permanecieran unidas como “muéganos”, el trabajo y la vida personal terminaron por generar cierta distancia.

El distanciamiento entre Karime y Gala no se debió a una pelea directa, sino a diferencias en la manera de manejar la vida personal fuera del programa. Según explicó Karime, todo se complicó cuando Gala realizó una transmisión en vivo en la que habló sin filtros sobre su relación con Icho, su entonces mánager, y otros temas privados. Esto generó un sinfín de comentarios en redes sociales y provocó que la comunidad del “Garime” comenzara a dividirse.

Karime narró que, tras ese en vivo, Gala le pidió que hiciera lo mismo: “Gala un día hizo un en vivo, como que se exaltó un poco y contó todo lo de su relación con Icho y varias cosas. Y me dijo, por favor, tú haz un en vivo y sal a decir que tú también tienes una vida”.

No obstante, Pindter se negó, argumentando que siempre ha sido reservada en esos temas:

“Por supuesto que te voy a apoyar, voy a estar contigo, pero no puedo salir a hablar de mi vida privada cuando la he manejado bajo el agua” Karime Pindter

La negativa de Karime generó incomodidad en Gala, quien esperaba ese respaldo público. Sin embargo, la influencer aclaró que eso no significó que la dejara sola en un momento difícil. La exintegrante de Acapulco shore sostuvo que, aunque no cumplió la petición de la transmisión en vivo, sí brindó apoyo a su amiga de otras maneras, aunque quizás no como la actriz lo necesitaba en ese instante.

¿Cómo lograron reconciliarse Karime Pindter y Gala Montes?

El tiempo hizo lo suyo y, como confirmó Karime en la entrevista, ambas lograron hablar y aclarar lo que sucedió, fortaleciendo su amistad. “Hablamos, aclaramos, yo sí la extrañé muchísimo, ella también a mí y ahorita somos muy amigas”, expresó Pindter.

La influencer no dudó en resaltar lo mucho que aprecia a Gala y las memorias que construyeron juntas durante el reality, un vínculo que ahora buscan seguir cultivando: “Viví una de las mejores etapas con ella”, comentó emocionada.

Karime compartió que tanto ella como Gala están comprometidas a “regar esa plantita”, es decir, a cuidar la relación y hacer que crezca nuevamente. Aunque reconoció que aún hace falta tiempo para que todo vuelva a ser como antes, ambas están en un proceso positivo de reencuentro y comprensión.

¿Qué otros conflictos alimentaron los rumores de ruptura entre Gala Montes y Karime Pindter?

La tensión no solo surgió a raíz del famoso “en vivo” de Gala Montes. En redes sociales, una seguidora de la actriz acusó a Karime de haber ofrecido cobrar menos que Gala para un proyecto laboral, algo que fue interpretado como un intento de sabotaje. Lo que encendió aún más la controversia fue la respuesta de Gala en la plataforma X (antes Twitter), donde escribió un simple “True”, lo que muchos tomaron como una confirmación de dicha versión.

Karime Pindter, fiel a su estilo, no se quedó callada y, en su momento, desmintió esas acusaciones. La influencer dejó claro que jamás buscaría dañar a alguien con quien compartió momentos tan significativos y que los malentendidos no tienen cabida cuando existe una verdadera amistad.