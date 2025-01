Gala Montes habría sido excluida del reencuentro del team Mar de La casa de los famosos México

Gala Montes continúa dando de qué hablar en redes sociales luego de que fuera cancelada por sus propios fans al revelar que tenía una relación amorosa con su mánager desde hace tiempo e ilusionar a todos sus seguidores con que podría haber algo más con Karime.

Ahora, trascendió que, supuestamente, Gala no habría sido invitada al programa especial del famoso team Mar, mismo que sería un reencuentro del equipo que hizo vibrar a la audiencia durante la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Al parecer, los integrantes del equipo Mar viajarían a Acapulco en los próximos días para reencontrarse, algo que supuestamente será grabado para hacer un especial de los famosos y celebrar su éxito luego del reality show.

Gala Montes al parecer no será parte del especial del Team Mar / FB: Gala Montes

Aunque Gala fue una de las participantes más populares del reality, parece que su relación con los demás integrantes no terminó bien, y ahora quedaría fuera del reencuentro.

Team Mar: ¡Adiós Gala, hola Brenda Bezares y Paola Durante!

Las especulaciones de que Gala Montes pudo haber sido excluida de este especial comenzaron cuando Karime compartió en sus redes sociales que ella y sus excompañeros celebrarían en Acapulco: “Tiene que ser algo bonito, legendario, para celebrar esto”, dijo sin que hubiera rastro de la actriz.

Mientras Gala Montes supuestamente quedó fuera del programa especial, sorprendió que Brenda Bezares sí estaría con el famoso team en Acapulco a pesar de que ella no formó parte del reality y por lo mismo no formó parte del equipo.

Brenda Bezares sí habría estado invitada / Redes sociales

Sin embargo, la esposa de Mario Bezares fue muy cercana a ellos y también fue una parte fundamental de su éxito al apoyarlos desde afuera y defenderlos de los ataques de los seguidores del cuarto rival, el team Tierra. No obstante, hay que recordar que la inclusión de Brenda al team Mar no ha sido bien vista por todos los seguidores, algunos han referido que no la quieren ver más junto a sus personajes favoritos de La casa, ya que ella no era parte de ellos.

Team Mar grabara su viaje a Acapulco. Estan incluidas Brenda Bezares y Paola. Gala Montes no estara dentro del elenco. — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) January 12, 2025

Además de Brenda, Paola Durante al parecer sí fue invitada a este reencuentro, ya que originalmente estaba en el team Mar aunque fue la primera en salir debido a que les fallaron las estrategias.

Paola Durante sí estaría en el reencuentro del team mar / Instagram: @quienes_paola

Gala Montes: su presunta ausencia en el reencuentro del team Mar divide opiniones

Los seguidores del famoso team no tardaron en reaccionar a la presunta exclusión de Gala en la reunión. Algunos aplaudieron la supuesta decisión debido a que la actriz ha tenido un comportamiento cuestionable en los últimos días que no los tienen nada contentos ni a ellos ni a sus compañeros, mientras otros opinan que pese a las polémicas, Gala merecía estar con ellos. Estos fueron algunos de los comentarios:

"¡¿Cómo la dejaron fuera?! Esto es porque se portó mal con Karime”



“Se lo buscó... no puedes jugar con los sentimientos del fandom así”.

Gala Montes y su declive: ¡Todo se derrumbó tras el shippeo con Karime Pindter!

Los problemas para Gala empezaron cuando la actriz se cansó de que los fans comenzaron a emparejarla con Karime Pindter durante el reality. Al principio, ambas compartieron una gran química, lo que desató especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, la actriz terminó desilusionando a sus seguidores cuando aclaró que solo tenían una amistad.

La situación empeoró cuando Gala confirmó su noviazgo con su mánager, Icho Van, desatando una ola de críticas en su contra. Muchos fans expresaron que sintieron que ella “jugó" con el shippeo para ganar popularidad, pero luego “rompió sus ilusiones” y así, esta polémica fue el principio del fin para su relación con el team Mar.

Las malas decisiones de Gala Montes podrían estar afectando su carrera y aunque sigue siendo una figura mediática, las controversias recientes la han dejado en una posición vulnerable e incluso algunos mencionan que sus reproducciones en Spotify bajaron, así como sus seguidores en redes sociales.

Karime Pindter y Gala Montes habrían desatado la furia de sus fans / Redes sociales

Al momento la actriz no se ha pronunciado respecto a su participación en el reencuentro del team Mar, ni el resto de los participantes han declarado sí la intérprete de ‘Tacara’ estará con ellos, por lo que su ausencia es un rumor. ¿Se confirmará?