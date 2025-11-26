Reportan muerte de exparticipante de La más draga tras un “colapso” por estrés; después lo desmienten

La comunidad Drag Queen en México se vio sacudida. Y es que este martes 25 de noviembre se reportó la presunta muerte de Alexis Castillo, mejor conocido como Alexis Mvgler, quien ganó notoriedad tras haber participado en la sexta temporada de ‘La más draga’. No obstante, su equipo en redes sociales desmintió esta noticia falsa.

Alexis Mvgler

¿Qué le pasó a Alexis Mvgler, exparticipante de ‘La más draga’?

En redes sociales, comenzó a circular la noticia sobre la presunta muerte de Alexis Mvgler. Diversos amigos y colegas de la celebridad Drag usaron sus plataformas para darle el último adiós, lo que generó muchas dudas entre sus fanáticos.

Incluso, a través de Instagram de Alexis, se compartieron los mensajes de despedida, así como un obituario en el que se daba a conocer cuándo sería su funeral, lo que para muchos fue una confirmación. Sin embargo, todo se trató de una noticia falsa.

Sin que se mencionaran las causas con exactitud, el pasado 23 de noviembre se informó que Alexis presuntamente había sufrido un colapso el viernes 21 de noviembre. De acuerdo con el comunicado, a raíz del “exceso de trabajo” y una “anemia por déficit de hierro”, la mitad de su cuerpo se paralizó.

“Debido al exceso de trabajo y complicaciones de salud (anemía por deficiencia de hierro) Alexis Mvgler el pasado viernes tuvo un colapso que ocasionó una parálisis nerviosa, en la mitad de su cuerpo, lo que implica ‘rehabilitación inmediata’ (Por el momento Alexis no puede manipular un celular, por lo que su equipo de trabajo se estará comunicando con las fechas próximas en la agenda)”, reportaron.

En ese momento, los fans le desearon todo lo mejor en su recuperación. Todo parece indicar que su problema se complicó y provocó su muerte. Sin embargo, todo se trató de información falsa. ¡Está bien de salud y con vida!

Desmienten muerte de Alexis Mvgler, exparticipante de ‘La más draga’

En medio de tanta incertidumbre, el equipo de Alexis desmintió su muerte. A través de un comunicado en su página oficial, señalaron que la celebridad está “más viva que nunca”.

“#SeQuedaronFrias cómo caguamitas del Oxxo pobres perras, pero es #NoticiaFalsa Nuestra MadreMvgler está más viva que nunca. Tiesa por el botox, pero bien vivita. En Casa Mvgler CDMX ya estamos investigando de dónde salió este chismecito y en breve se emitirá un comunicado oficial. Por mientras pueden mandarnos los tamales y el cafecito que están preparando”, indicaron.

Finalmente, agradecieron la preocupación de todos los fans por la preocupación y reiteraron que, dentro de poco, se emitirá un comunicado.

Alexis Mvgler

¿Cómo fue la participación de Alexis Mvgler, exparticipante de ‘La más draga’?

La participación de Alexis Mvgler en la sexta temporada de ‘La más draga’, transmitida en 2023, fue una de las más comentadas, sobre todo por su eliminación. Y es que, en el sexto capítulo, Daniela Magun, que era una jueza invitada, mencionó que la eliminada era una compañera de la hoy occisa.

Alexis estaba celebrando su victoria cuando, de la nada, Magun indicó que realmente ella era la expulsada, provocando mucha polémica en redes sociales. Y es que los fans consideraban que Alexis debía quedarse, pues era una de “las mejores”.

En ese momento, su equipo emitió un comunicado condenando el hecho y afirmando que era cruel que, “por unos instantes”, le hicieran creer a Alexis que seguía en el show.

Alexis Castillo es originario de Tamaulipas y actualmente tiene 33 años. Desde hace varios años, se dedica al mundo del Drag Queen, siendo una de las más conocidas de la comunidad. Fuera de su personaje, trabaja como maestro de primaria y fotógrafo.

