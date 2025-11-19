Vandalizan casa de Deetox tras polémica en La más draga 7 con Kenia Os: “No puedo vivir tranquila”

¡El drama salió de la pantalla y llegó a la vida real! Deetox Alanís, participante de La más draga 7, reveló que su casa en CDMX fue vandalizada con huevos tras el episodio donde Kenia Os encendió la competencia. La decisión que tomó en el show la convirtió en la “villana” para muchos fans, y ahora la tensión se siente fuera del escenario.

¿Por qué atacaron la casa de Deetox Alanís después de su participación en La más draga 7?

La séptima temporada de La más Draga está más intensa que nunca y la polémica no se quedó en redes sociales. Deetox Alanís, cuyo nombre real es Leila Celine Alanís, denunció que su domicilio fue blanco de un ataque con huevos durante la madrugada del 19 de noviembre.

Todo ocurrió después del capítulo donde la artista usó su sello de inmunidad, decisión que dejó fuera a Nayla Downs, una de las favoritas del público. Este movimiento desató una ola de críticas y convirtió a Deetox en la nueva “villana oficial” del reality.

En redes, los fans no tardaron en reaccionar con mensajes furiosos, pero la situación escaló cuando desconocidos vandalizaron su casa. La propia concursante compartió imágenes del exterior lleno de huevos y expresó su preocupación:

Deetox “Bonito día, postres. Oigan, no puede ser posible que ya no puedo vivir tranquila ni en mi propia casa. Qué fuerte que estén pasando estas cosas. Yo estoy jugando mis cartas y estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y qué fuerte que vengan a mi casa y me tiren huevos. Eso ya está muy fuerte, postres, pero, pues que quede en ustedes y no en mí”

Deetox pidió a sus seguidores que, en lugar de fomentar el odio, apoyen a la comunidad drag y a Nayla Downs, quien fue eliminada en el polémico capítulo:

Deetox “Mejor vayan y denle amor a Nayla, denle muchos mensajes bonitos, denle propina porque lo merece. Y, pues si yo me merezco esto, qué feo por ustedes, porque no saben jugar el juego. Pero, pues ni modo, postres. Les mando un beso y un abrazo y... Qué feo que pase esto, postres”

Cabe destacar que fue la primera de la temporada en hacer un llamado a los fans para que este tipo de situaciones no pasaran, pues los fans de La más draga han atacado digitalmente a otras participantes en temporadas pasadas.

Arrojan huevos a la casa de Deetox Alanis 🥚🥚



A través de Instagram, Deetox Alanis muestra como su casa fue víctima de los haters, esto a raíz de mandar a Nayla a doblaje en La Más Draga.#LaMasDraga #LaMasDraga7 pic.twitter.com/UDnjrdMXqf — NotiDrag 🇲🇽 (@DragsNoti) November 19, 2025

¿Cómo reaccionó Nayla Downs tras el ataque a la casa de Deetox Alanís?

Nayla Downs no ha emitido declaraciones públicas sobre el presunto ataque a la casa de Deetox Alanís, aunque sí reaccionó de manera indirecta en redes sociales. La concursante compartió una fotografía fuera de personaje, sosteniendo una bolsa de huevos y acompañándola con la frase “Yo no fui”, lo que muchos interpretaron como una respuesta irónica en torno al incidente.

Este gesto confirma que Nayla está al tanto de la polémica, pero hasta el momento no ha pedido detener el hate que recibe Deetox, quien ha sido catalogada como la “villana de la temporada” en La más draga 7.

¿Qué ocurrió en el capítulo con Kenia OS que desató la polémica en La más draga 7

El capítulo que desató la polémica en La más draga 7 tuvo como invitada estelar a Kenia Os, quien se unió al panel junto a las juezas Letal, Yari Mejía y Natalia Sosa. Su reencuentro con la host Karime Pindter fue uno de los momentos más comentados en redes, marcando un episodio lleno de emociones y expectativas.

La dinámica incluyó un reto de doblaje con dos éxitos de Kenia Os: Malas Decisiones y VIP. Antes de llegar a esa etapa, las participantes enfrentaron el maxi-reto “La más maíz”, inspirado en la semilla mexicana. Las menos favorecidas fueron Deetox Alanís y Konny Kortez, quedando en riesgo de eliminación. Sin embargo, la tensión explotó cuando Deetox, protegida por inmunidad, decidió salvarse y enviar al bottom a Nayla Downs, considerada una de las más fuertes.

Bueno... Se quedó KONNY KORTEZ eliminando así a NAYLA DOWNS así es hoy perdió el Drag ! 💔💔#LMD7 pic.twitter.com/W5GG9825DJ — ◾🐝▪️✨黃蜂女王✨▪️🐝◾ (@Avispaqueen14) November 19, 2025

En el lipsync final, Nayla entregó una actuación intensa y emotiva, pero la decisión final quedó en manos de Kenia Os, quien optó por salvar a Konny Kortez. Entre lágrimas, Nayla se despidió con una frase que ya es icónica: “No me fui por ser la peor, sino por las reglas del juego”. Su salida dejó a la audiencia impactada y generó una ola de críticas hacia Deetox.

Incluso Karime Pindter reconoció el talento de Nayla otorgándole la “beca de la duquesa eterna”, el máximo reconocimiento de la temporada, y la acompañó al dragaaltar, donde se colocan las fotos de las eliminadas. Este giro inesperado convirtió el episodio en uno de los más polémicos y comentados de la competencia.

Nayla será recordada por su arte en cada episodio, es querida y apludida por el público, deetox solo será recordada por todo lo que hizo en la temporada, menos por su drag.



Y si, Nayla era de las favoritas y será de las favoritas de Karime x siempre ✨#LaMasDraga7 #LMD7 pic.twitter.com/DfqrnApwL1 — Catalina 🐩 (@Catalin03041619) November 19, 2025

¿Quién es Deetox Alanís y cómo ha sido su trayectoria en el mundo del drag?

Deetox Alanís es una artista drag mexicana que ha logrado posicionarse como una de las figuras más llamativas dentro de la escena LGBTQ+ en México. Su nombre real es Leila Celine Alanís y se identifica como mujer trans, lo que le ha permitido llevar un mensaje de empoderamiento y visibilidad a través de su arte. Inició su carrera en el teatro musical, participando en obras como Rent, donde interpretó a Ángel, un papel que marcó el inicio de su transición y su conexión con el drag. Desde entonces, ha construido una propuesta artística que mezcla humor, extravagancia y resistencia, con looks voluminosos y un estilo que ella misma define como “una señora locochona, estorbosa y con vestidos grandotes”.

Su trayectoria incluye competencias locales como La carrera drag CDMX All stars 3, donde se coronó ganadora, y actualmente es una de las participantes más comentadas en La más draga 7, reality que la ha catapultado a la fama por su carácter polémico y su sello personal: un delineado inferior muy marcado. Además, en 2023 lanzó su sencillo “Diva”, con el que reafirma su presencia en la música y en los escenarios. Activa en redes sociales como Instagram y TikTok, Deetox Alanís se ha convertido en una voz influyente para la comunidad, defendiendo la representación trans y la autenticidad en cada una de sus presentaciones.