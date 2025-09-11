Kenia Os y Peso Pluma impactan en NYFW 2025 con momento viral junto a Anna Wintour

La primera jornada del New York Fashion Week 2025 estuvo marcada no solo por las nuevas propuestas de moda, sino también por un instante que se volvió tendencia en redes sociales: la reacción de Anna Wintour, exeditora de Vogue, al cruzarse con la pareja del momento Kenia Os y Peso Pluma.

El momento se viralizó después de que la cantante mexicana compartiera en sus redes un video en el que aparece posando junto a su novio, el intérprete de corridos tumbados Peso Pluma, y varias personalidades de la industria como Michael Kors y Young Miko. Lo que llamó la atención fue la mirada de Wintour hacia Kenia Os, un gesto que dividió a los internautas y que muchos compararon con una escena de la película The Devil Wears Prada (‘El diablo viste a la moda’).

Peso Pluma y Kenia Os tendrían un romance / IG: @pesopluma / @keniaos

¿Cómo fue la reacción de Anna Wintour al ver a Kenia Os?

En las imágenes difundidas por Instagram y TikTok, se aprecia a Anna Wintour frente a la cámara mientras posa con diseñadores y celebridades. Justo cuando la cantante Kenia Os se acomoda a su lado, la legendaria figura de la moda voltea ligeramente hacia ella y eleva un poco la barbilla, gesto que fue interpretado de distintas maneras.

Algunos usuarios aseguraron que la reacción de Wintour fue de aprobación y elegancia:



“Ese movimiento de levantar poquito la barbilla lo sentí como un aprobado” .

“La verdad, qué bonita y elegante se ve Kenia” .

Sin embargo, otros lo tomaron como una escena sacada de la ficción:



“Sentí vibras de El diablo viste a la moda ” .

“No es odio a nadie, pero dudo que la haya visto porque le agradara como vistió; fue más como un momento Miranda Priestly” .

El breve instante no pasó desapercibido para Peso Pluma, quien, según los internautas, volteó inmediatamente a ver a su novia con complicidad.

¿Qué look llevó Kenia Os al New York Fashion Week 2025?

Además de la reacción de Anna Wintour, otro detalle que generó conversación fue el atuendo elegido por Kenia Os. La intérprete de Kitty y Big Bang se presentó con un elegante vestido negro de dos piezas, acompañado de guantes blancos largos, gafas oscuras, tacones negros y joyería con perlas, un estilo que resaltó entre los asistentes del evento.

En sus redes sociales, la cantante compartió una serie de fotografías donde presumió este look al lado de Peso Pluma, quien la acompañó durante el primer día de actividades del NYFW. Las instantáneas rápidamente acumularon millas de reacciones, consolidando su presencia como una de las parejas más comentadas en la pasarela internacional.

Cabe destacar que Kenia Os ya había colaborado previamente con Vogue México en 2024, protagonizando la portada de la edición de noviembre y concediendo una entrevista exclusiva. Su regreso al radar de la moda internacional parece reforzar la conexión que ha construido con la industria en los últimos años.

Kenia Os y Peso Pluma / Redes sociales

¿Por qué compararon el momento de Anna Wintour y Kenia Os con El diablo viste a la moda ?

En redes muchos destacaton que el encuentro de Anna Wintour con los cantantes Peso Pluma y Kenia Os, tuvo similitudes con la icónica película ‘El diablo se viste a la moda’. ¿El motivo? Dicen que Anna lanzpo una tremenda mirada ¿de desprecio a Kenia y su novio? La cinta de 2006, protagonizada por Meryl Streep, presenta a Miranda Priestly, un personaje inspirado precisamente en Anna Wintour. De ahí que los internautas no tardaran en hacer referencias:



“Fue como si Miranda Priestly hubiera aparecido en la vida real” .

“Kenia es mexicana, trae espíritu de María Félix; no digo que la personalidad, pero sí la energía” .

Las comparaciones fueron tantas que el clip comenzó a circular en TikTok y Twitter, alcanzando rápidamente millas de comentarios. Para algunos, fue un gesto natural de Wintour; para otros, una mirada condescendiente que recordaba la exigencia del mundo de la moda retratada en la película.

Lo cierto es que la presencia de Kenia Os y Peso Pluma en el NYFW 2025 ya quedó registrada como uno de los momentos más virales de esta edición, generando conversación tanto en la industria de la moda como en la escena musical mexicana.

